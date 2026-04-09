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Nobleza y Ciclón Norte consiguieron festejar en el Polaca Burtovoy

Por la 3° fecha del Torneo de Primera A José Luis Burtovoy, Nobleza de Recreo derrotó a Newell's en el predio liguista, y Ciclón Norte goleó a Ateneo Inmaculada en un cotejo que tuvo seis expulsados

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 08:56hs
Nobleza de Recreo consiguió darlo vuelta e imponerse al equipo de barrio Roma.

foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

Nobleza de Recreo consiguió darlo vuelta e imponerse al equipo de barrio Roma.

Avanza la disputa de la 3° fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Finalmente se concretaron en la jornada del miércoles dos encuentros. Uno se desarrolló en el departamento Garay, resultó goleada del local sobre Ateneo Inmaculada con una catarata de expulsados, mientras que en el predio ubicado en Monte Vera, Nobleza consiguió darlo vuelta y se impuso a Newell's. Ya se habían jugado cuatro cotejos, y hay pendiente de disputar cinco encuentros los cuales se concretarán el próximo miércoles 15 de abril.

Festejaron Nobleza y Ciclón Norte en el Polaca Burtovoy

En dos de los partidos pendientes del tercer capítulo del Torneo de Primera A Polaca Burtovoy, en el estadio Ricardo Yossen, ubicado en la localidad de Cayastá, en el departamento Garay, Ciclón Norte goleó por 4 a 0 a Ateneo Inmaculada bajo el arbitraje de Ricardo Spacessi. Fue un cotejo picante, que se terminó jugando con poca luz y que se prolongó debido a algunas acciones de inconducta que obligó al árbitro a sacar varias tarjetas rojas.

Al cabo del primer tiempo lo ganaba el conjunto dueño de casa con un gol de Matías Vázquez, pero en el complemento todo se complicó más de la cuenta. Las tarjetas rojas se desencadenaron en una jugada puntual, específicamente, cuándo el arquero del conjunto local tomó la pelota en una jugada aérea e intentó jugar rápido con un pelotazo en largo. A lo cuál el delantero del equipo Colegial se le pone delante y no le permite sacar.

Es allí donde Ricardo Spacessi, árbitro de la noche, decide expulsar a 3 jugadores de cada lado, luego de que se produjeran una serie de empujones y agarres, donde si bien no pasó a mayores, generó un ambiente tenso en el Estadio Ricardo Albino Yossen. A pesar de esto, los goles no faltaron, y por eso llegaron las conquistas de Enzo González, Silvestre Escobedo y Luciano Pochón.

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Newell´s de Mendoza al 4.000 cayó frente a la Vizcachera en el predio liguista.

Newell´s de Mendoza al 4.000 cayó frente a la Vizcachera en el predio liguista.

Por su parte, en el predio Nery Alberto Pumpido, Deportivo Nobleza de Recreo se impuso a Newell's de barrio Roma por 2 a 1 bajo el referato de Carlos Céspedes. Había abierto la cuenta Ignacio Artaza para el conjunto conducido por Ariel Segalla y el Gringo Bonzi, mientras que en el complemento, primero, llegó el empate de Leandro Mansilla, cumpliendo con la histórica ley del ex. Cuando se cumplían casi 48 minutos de juego, llegó el gol de la victoria para los dirigidos por el Gringo Mario Donetti, que fue convertido por Raúl Lanche.

El próximo miércoles 15 de abril se completará la tercera fecha con los siguientes compromisos: Universidad del Litoral con Náutico El Quillá, Colón de San Justo con Colón de Santa Fe, Las Flores II con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con Gimnasia y Esgrima y Sanjustino con Juventud Unida de Candioti.

Recordemos que ya se habían registrado la victoria de La Salle Jobson sobre Nacional por 3 a 1, Sportivo Guadalupe derrotó a Academia Cabrera por 2 a 1, La Perla del Oeste a Independiente de Santo Tomé por 3 a 0, y Cosmos igualó con Unión 0 a 0.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Sportivo Guadalupe 9; La Perla del Oeste, Colón, La Salle Jobson e Independiente 6; Colón de San Justo, Náutico El Quillá, Las Flores II, Nacional, Nobleza y Ateneo Inmaculada 4; Universidad del Litoral, Ciclón Norte de Cayastá, Academia Cabrera, Sanjustino, Ciclón Racing y Juventud Unida de Candioti 3; Cosmos y Newell´s 1; Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 0.

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Ciclón Norte tuvo razones para festejar, tras la goleada ante Ateneo en el Ricardo Yossen.

Ciclón Norte tuvo razones para festejar, tras la goleada ante Ateneo en el Ricardo Yossen.

Síntesis

Newell´s 1- Nobleza 2

Newell´s: Martín Ayala, Juan Petean, Ignacio Artaza, Tobías Molina, Santiago Plarutti, Nahuel Ávila, Santiago Enriquez, Thiago Cuatrín, Brian Rego, Alan Albe y Alejo Quiroz. DT: Ariel Segalla.

Nobleza: Damián Cardozo, Juan Montenegro, Raúl Lanche, Federico Álvarez, Cristian Finucci, Luis Kunzi, Matías Mugna, Adrián Berón, Cristian Ortiz, Leandro Mansilla y Elías Candia. DT: Mario Donetti.

Goles: Ignacio Artaza (Newell´s); Raúl Lanche y Leandro Mansilla (N).

Cambios: Santiago Espinoza x Artaza, Juan Sánchez x Cuatrín, Mirko Sánchez x Plorutti, Santiago Pérez x Enriquez y Marcelo Ferrari x Ayala (Newell´s); Jonatan Annoni x Ortíz, Augusto Moschino x Mansilla, Yonatan Perezlindo x Candia y Mauro Dalia x Mugna (N).

Amonestados: Santiago Plorutti y Juan Petean (Newell´s); Juan Montenegro, Federico Álvarez y Augusto Moschino (N).

Expulsados: Alan Albe (Newell´s) y Adrián Berón (N).

Cancha: predio Liga Santafesina

Árbitro: Carlos Céspedes.

Síntesis

Ciclón Norte 4- Ateneo Inmaculada 0

Ciclón Norte: Federico Acosta, Matías Vázquez, Brian Loseco, Máximo Carrazon, Joaquín Albarracín, Mauricio Roberto, Yair Losero, Agustín Acosta, Juan Vázquez, Joaquín Aguirre y Gerónimo Vera. DT: Cristian Vera.

Ateneo Inmaculada: Luciano Paniccia, Matías Neredia, Valentino Cambiagno, José Leconte, Máximo Bejarano, José Chiaraviglio, Francisco Leconte, Santiago Ruiz, Martín Vicario, Julián Glavolic y Bautista De la Peña. DT: Agustín Oliver.

Goles: Pt: 4´ Matías Vázquez (CN); St: 42´ Enzo González, 55´ Silvestre Escobedo, 60´ Luciano Pochón (CN).

Amonestados: Federico Acosta y Enzo González (CN); José Leconte, Santiago Ruiz y Máximo Bejarano (AI).

Expulsados: Matías Vázquez, Joaquín Albarracín y Agustín Acosta (CN); Juan Chiaraviglio, Martín Vicario y José Chiaraviglio (AI).

Cancha: Ciclón Norte de Cayastá

Árbitro: Ricardo Spacessi

Nobleza Ciclón Norte Burtovoy
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