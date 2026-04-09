Se reanuda la acción en el XXVI° Torneo Regional del Litoral

Tras las ventanas por el Torneo del Interior y la Semana Santa, regresa la acción al interuniones litoraleño, en el cual CRAI visitará a Jockey en Fisherton, y Santa Fe Rugby a Gimnasia en el Hipódromo

Se viene la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. Se trata del regreso de la competencia interuniones, tras la ventana por la disputa del Torneo del Interior A y por la Semana Santa. En el estamento principal, CRAI visitará a Jockey en Fisherton, mientras que Santa Fe Rugby lo hará con GER en el parque de la Independencia. En el segundo nivel, se destaca el cruce entre La Salle con Universitario.

Vuelve la acción al certamen Regional con la disputa de la segunda fecha. El sábado 11 de abril desde las 16, por el Top 10, CRAI visitará a Jockey Club de Rosario en Fisherton bajo el arbitraje de Juan Moyano de la Unión Entrerriana, mientras que en el Hipódromo de Rosario ubicado en el Parque de la Independencia, a partir de las 17, Santa Fe Rugby visitará a Gimnasia y Esgrima con el control del rosarino Carlos Poggi.

Es importante recordar que en la primera fecha, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby derrotó al ascendido Universitario de Rosario por 45 a 20, mientras que en la autopista, CRAI cayó ajustadamente frente a Duendes de Rosario por 18 a 17.

Por su parte, en la Quinta de barrio Las Delicias, Universitario de Rosario se medirá con Jockey Club de Venado Tuerto con el arbitraje de Sergio Alvarenga de Paraguay, y en el Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná recibirá a Old Resian con el control del santafesino Facundo Gorla. Además, Duendes de Rosario en su predio de las Delicias será anfitrión del Paraná Rowing Club con el arbitraje del rosarino Bruno Masetti.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe Rugby 5; Gimnasia y Esgrima, Estudiantes de Paraná, Jockey Club de Venado Tuerto y Duendes de Rosario 4; CRAI, Old Resian y Jockey Club de Rosario 1; Paraná Rowing y Universitario de Rosario 0.

En la segunda fecha de la Segunda División, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Universitario de Santa Fe con el arbitraje de Mateo Ciaccio, y en el quincho de la ruta 18, Alma Juniors de Esperanza visitará a Tilcara de Paraná con el control de Federico Sánchez Meade.

En la ciudad de Santo Tomé, Cha Roga Club jugará con Caranchos con el arbitraje del santafesino Javier Villalba, y en el departamento General López, Los Pampas de Rufino recibirán a Provincial de Rosario con el seguimiento de Franco Intilangelo. En el norte de la provincia de Buenos Aires, CRAR de Rafaela visitará a Gimnasia y Esgrima de Pergamino con el referato del rosarino Tadeo Hereñú. Por su parte, la fusión de Regatas & Belgrano de San Nicolás jugará con Logaritmo con el arbitraje del rosarino Agustín Suárez.

Las posiciones se encuentran de la siguiente forma: Alma Juniors de Esperanza, Tilcara de Paraná, Universitario de Santa Fe, Los Caranchos y Provincial 5; Logaritmo 4; La Salle Jobson, Cha Roga, CRAR de Rafaela, Gimnasia de Pergamino, Los Pampas de Rufino y Regatas & Belgrano de San Nicolás 0.