Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 4 de abril

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Un día para la gestión de recursos compartidos. Podrías recibir noticias sobre un dinero que esperabas o resolver un tema de seguros o impuestos.

Amor: La intensidad es la clave. Evitá los juegos de poder y optá por la vulnerabilidad.

Dinero: Momento de saldar una deuda pequeña que te dará mucha tranquilidad mental.

Salud: Conectá con tu cuerpo a través del agua; un baño relajante será medicinal hoy.

horoscopo.jpg Horóscopo diario gentileza

Tauro (20 de abril - 21 de mayo)

Con la Luna en tu signo opuesto, el foco está en el "otro". Es un sábado de definiciones vinculares donde la honestidad brutal será necesaria.

Amor: Si hay algo guardado, hoy saldrá a la luz. Aprovechá para sanar la relación desde la raíz.

Dinero: Buen momento para pactar condiciones con un socio o colaborador.

Salud: Cuidá tu garganta y evitá esfuerzos vocales innecesarios.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Sentirás un impulso de poner orden en tu vida cotidiana. Es un excelente día para una limpieza profunda del hogar o para organizar la semana entrante.

Amor: Los detalles prácticos demuestran más cariño que las palabras abstractas en este día.

Dinero: Tu eficiencia laboral está en alza, incluso siendo sábado podrías adelantar algo clave.

Salud: Prestá atención a pequeñas señales de cansancio; no fuerces la máquina.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

La energía de agua te favorece enormemente. Te sentís creativo, seductor y con ganas de disfrutar de los placeres de la vida sin tantas vueltas.

Amor: Un encuentro apasionado o una salida romántica fluirá con una magia especial.

Dinero: Es un buen día para invertir en un hobby o en algo que potencie tu imagen personal.

Salud: Tu vitalidad es alta; aprovechá para bailar o hacer alguna actividad que te conecte con el goce.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu atención se vuelve hacia adentro. Es probable que prefieras la calidez de tu casa y la compañía de tus íntimos antes que los grandes eventos sociales.

Amor: Sanar viejas heridas familiares te permitirá amar con más libertad en el presente.

Dinero: Buen momento para pensar en inversiones inmobiliarias o mejoras para el confort del hogar.

Salud: El descanso es sagrado hoy. Escuchá lo que tu intuición te dice sobre tu bienestar.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu mente está afiladísima. Es un gran sábado para leer, investigar o tener esa charla profunda que venías postergando con un amigo o hermano.

Amor: La comunicación fluye en un nivel casi telepático. Decí lo que sentís sin miedo.

Dinero: Una idea que surge de una charla informal podría convertirse en un proyecto rentable.

Salud: Salir a caminar y cambiar de aire ayudará a calmar tu ansiedad mental.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

El foco está puesto en tus valores y en lo que te da seguridad. Es un día para revisar tus prioridades y darte ese gusto que venís postergando.

Amor: Buscás estabilidad. Valorarás la presencia constante de quienes realmente están para vos.

Dinero: Podrías recibir un ingreso extra o encontrar una forma más inteligente de administrar tus ahorros.

Salud: Alimentate de manera consciente; tu cuerpo te agradecerá la calidad sobre la cantidad.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Con la Luna en tu signo, sos el centro del universo astral hoy. Tu magnetismo es irresistible y tu intuición no falla: si sentís algo, es real.

Amor: Tomá la iniciativa. Es tu momento para brillar y atraer lo que deseás con solo mirarlo.

Dinero: Tu confianza personal te abre puertas. Es un gran día para proyectar tu crecimiento.

Salud: Te sentís renovado y con una energía física envidiable.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Es un sábado de perfil bajo. Necesitás recargar pilas y procesar las emociones de la semana. No te sientas culpable por decir que "no" a una invitación.

Amor: El silencio compartido con alguien especial puede ser más íntimo que cualquier charla.

Dinero: Actuá con cautela; no es el mejor día para grandes movimientos financieros.

Salud: La meditación o el yoga te ayudarán a canalizar la intensidad emocional del día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tus planes sociales se activan de manera intensa. Es un día para rodearte de personas que compartan tus ideales y te inspiren a ir por más.

Amor: Una amistad podría transformarse en algo más o darte una perspectiva nueva sobre el amor.

Dinero: El trabajo en red y los contactos sociales te traerán beneficios a mediano plazo.

Salud: Te sentís con ganas de moverte; una actividad grupal te hará muy bien al ánimo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Aunque sea sábado, tu mente está en tus metas a largo plazo. Sentís la necesidad de ser reconocido por tu esfuerzo y hoy podrías tener un indicio de éxito.__IP__

Amor: Tu pareja o alguien especial te apoyará en tus ambiciones. Compartí tus sueños.

Dinero: Momento de gran visibilidad profesional; alguien importante está observando tu desempeño.

Salud: Ojo con el estrés por querer controlarlo todo; soltá un poco la carga.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu fe y tu optimismo se expanden. Es un día ideal para planificar un viaje, estudiar algo místico o simplemente dejar que tu imaginación vuele.