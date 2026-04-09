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Rosario Central arranca su camino en la Copa Libertadores

Desde las 19 y en el Gigante de Arroyito, Rosario Central debutará en la Copa Libertadores recibiendo a Independiente del Valle

9 de abril 2026 · 09:40hs
Rosario Central arranca su participación en la Copa Libertadores.

Rosario Central arranca su participación en la Copa Libertadores.

Rosario Central recibirá este jueves a Independiente del Valle de Ecuador, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en lo que será el comienzo de su ilusión en el torneo de clubes más importante de América.

Arranca la ilusión del Canalla

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera.

Rosario Central, que tiene a Ángel Di María como su gran figura, tuvo un buen inicio de 2026, ya que marcha cuarto de la Zona B en el Torneo Apertura con 21 puntos y está a solo cinco unidades del líder en la tabla anual, que es Independiente Rivadavia de Mendoza.

La de este año será la decimocuarta participación de Rosario Central en la Copa Libertadores, competición que no disputaba desde el 2024. Su mejor actuación en el torneo de clubes más importante de América se dio en 1975 y 2001, cuando alcanzó las semifinales.

La gran incógnita en el 11 inicial del “Canalla” pasa por la presencia de Ángel Di María, quien se recupera de una lesión en el aductor y en caso de llegar a este encuentro lo haría con lo justo.

Independiente del Valle, por su parte, tuvo una increíble explosión a nivel internacional, ya que en la última década se convirtió en protagonista en los torneos de Conmebol.

En 2017 dio una de las mayores sorpresas al alcanzar la final de la Copa Libertadores luego de eliminar a River y a Boca, para caer en la instancia decisiva ante Atlético Nacional de Colombia.

No conforme con esto, conquistó la Copa Sudamericana 2019 y 2022, derrotando en las respectivas finales a Colón de Santa Fe y a San Pablo de Brasil.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sandez, Alexis Soto, Luca Raffin, Enzo Giménez; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jaminton Camaz, Guillermo Fernández, Gaspar Duarte o Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.__IP__

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Gustavo Cortez, Juan Viacava, Mateo Carabajal, Jhon Espinoza; Jhegson Méndez; Aron Rodríguez, Justin Lerma, Matías Perello; Juan Angulo y Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: Leonard Mosquera (Col)

Hora: 19.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Rosario Central Copa Libertadores Independiente del Valle
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