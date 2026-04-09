Unión perdió con Gimnasia y Esgrima, sumando su sexta caída al hilo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció por 90-81 a Unión en el Socios Fundadores, en una nueva fecha de La Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Anyelo Cisneros con 18 puntos, mientras que, en la visita, Martin Cabrera también aportó 18 unidades. Fue la sexta derrota consecutiva del Tate.

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó igualado, destacando Anyelo Cisneros para Gimnasia y Martín Cabrera en Unión. El Tatengue logró pasar al frente (17-14) gracias al aporte de Franco Balbi y pese a los intentos por parte del Verde en el final, Unión estiró su ventaja con un triple de Felipe Queiroz y se llevó el primer cuarto por 26-21.

Durante el segundo período, el encuentro continuó el mismo desarrollo, pero el Mens Sana con un triple de Marcos Chacón achicó la diferencia a un punto (27-26). En los últimos minutos del cuarto, Unión sacó provecho de la falta de efectividad del local y con el aporte de Balbi y Emiliano Basabe se fue al descanso arriba por 46-39.

En la segunda parte, el conjunto santafesino estiró su diferencia a trece puntos (62-51) gracias a cinco triples consecutivos por parte de la visita, a partir de ahí, Unión administró su ventaja a su favor, pero Gimnasia en el cierre del tercer cuarto logró achicar a el marcador con Martiniano Dato y Cisneros para cerrar el cuarto 69-63.

En el comienzo del último período, el local gracias a un triple de Mauro Cosolito, redujo a la mínima la desventaja (69-68). A partir de ahí, con buenas defensas y los triples de Sebastián Carrasco y Chacón, Gimnasia dio vuelta el marcador (78-74) a falta de seis minutos. Pese a los intentos de la visita para volver a ponerse en cabeza, el conjunto patagónico administró el juego para seguir estirando la diferencia y llevarse el juego por 90-81.