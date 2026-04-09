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Líbano declara día de luto nacional tras los ataques de Israel

El ataque israelí del miércoles dejó al menos 254 muertos y 1.165 heridos. Los barrios densamente poblados de Beirut son las zonas más afectadas.

9 de abril 2026 · 09:31hs
Líbano declara día de luto nacional tras los ataques de Israel

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Líbano declara día de luto nacional tras los ataques de Israel

El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, informó que este jueves será un día de luto nacional por las personas fallecidas y heridas en los ataques ejecutados por Israel contra centenares de civiles.

De esa manera, todas las administraciones públicas, instituciones y municipalidades permanecerán cerradas, las banderas nacionales ondearán a media asta y las emisiones de radio y televisión se adaptarán para reflejar el luto nacional, precisó Salam.

Además, añadió que se mantiene en contacto con líderes árabes y figuras internacionales para intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos del Líbano, con el fin de detener los ataques israelíes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Hasta el momento, el ataque israelí del miércoles dejó al menos 254 muertos y 1.165 heridos a lo largo del Líbano, según los últimos datos de la Defensa Civil libanesa. Los barrios densamente poblados de Beirut, la capital del país, están entre las zonas más afectadas.

• LEER MÁS: Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a horas de vencer su ultimátum

Israel ataques
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