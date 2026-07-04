Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

El presidente de la AFA se reunió con el DT Lionel Scaloni en Estados Unidos y le manifestó su intención de renovarle el contrato junto a sus colabores

Mientras la Selección Argentina afronta el tramo decisivo del Mundial 2026, la dirigencia de la AFA ya comenzó a planificar el futuro, por eso en una reunión previa al viaje a Estados Unidos, el presidente Claudio Tapia le transmitió a Lionel Scaloni su deseo de que continúe hasta el Mundial 2030, acompañado por todo su cuerpo técnico.

La propuesta fue bien recibida por el entrenador y ambas partes acordaron retomar las conversaciones una vez finalizada la actual Copa del Mundo. Según trascendió, la continuidad está muy encaminada y el único aspecto que restaría definir sería el económico, un punto que en la AFA consideran que no representará un obstáculo.

La AFA apuesta por un proyecto a largo plazo

La intención de Tapia es sostener el proceso que convirtió a la Selección en una de las potencias del fútbol mundial. Desde su llegada al cargo en 2018, Scaloni conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidando uno de los ciclos más exitosos en la historia del seleccionado argentino.

Por eso, el presidente de la AFA considera que lo mejor es garantizar la continuidad del cuerpo técnico más allá del actual Mundial y comenzar a trabajar pensando en 2030.

Un escenario diferente rumbo al próximo Mundial

La planificación tiene una particularidad: Argentina podría no disputar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, aunque esto no esta definido. Esto se debe a que el país será uno de los organizadores de la Copa del Mundo junto con Uruguay y Paraguay, que albergarán los encuentros inaugurales del torneo centenario.

Si finalmente la FIFA confirma la clasificación automática para los países anfitriones de esos partidos inaugurales, la Selección tendría un calendario muy distinto al habitual en el ciclo previo a la próxima Copa del Mundo.

Aún así, la AFA pretende mantener la estructura de trabajo encabezada por Scaloni, con amistosos y competencias internacionales que permitan sostener el nivel competitivo del plantel.

El antecedente que generó preocupación

La posibilidad de extender el vínculo contrasta con un momento de incertidumbre vivido a fines de 2023. Tras el histórico triunfo frente a Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatorias, Scaloni sorprendió al declarar públicamente que necesitaba "pensar" su continuidad y que la Selección requería un entrenador con toda la energía para afrontar un nuevo ciclo.

Aquellas palabras generaron una fuerte preocupación entre dirigentes, futbolistas e hinchas, ya que por primera vez el técnico dejaba abierta la posibilidad de dar un paso al costado.

Con el correr de los meses, las conversaciones con Tapia y el respaldo del plantel terminaron despejando las dudas. Scaloni decidió continuar, llevó al equipo a conquistar una nueva Copa América y mantuvo a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.

La renovación, cada vez más cerca

Ahora, la historia parece encaminarse hacia un nuevo capítulo. La intención de la AFA es anunciar la renovación una vez concluido el Mundial 2026, cuando ambas partes vuelvan a reunirse para terminar de definir los detalles del contrato.

Salvo un cambio inesperado, Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección argentina junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel, Luis Martín y el resto de su cuerpo técnico, con el objetivo de preparar al equipo para un nuevo desafío mundialista y prolongar un ciclo que ya quedó grabado entre los más exitosos de la historia del fútbol argentino.