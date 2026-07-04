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Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

La Selección Argentina logró el pase a los octavos de final del Mundial, pero que varios jugadores terminaron al límite desde lo físico pensando en Egipto

4 de julio 2026 · 09:27hs
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Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

La Selección Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, aunque la mala noticia es que varios jugadores terminaron al límite desde lo físico pensando en el próximo cruce contra Egipto.

La Selección, con jugadores al límite físico

La principal preocupación gira en torno al lateral izquierdo Facundo Medina, que en el segundo tiempo debió ser reemplazado por Nicolás Tagliafico. Sin embargo, todo indica que se acalambró por el cansancio que arrastraba y no tendría problemas para decir presente contra Egipto.

• LEER MÁS: Cuándo juega la Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Otro que hizo un enorme desgaste fue el lateral derecho Nahuel Molina, que en el primer tiempo suplementario dejó el campo de juego por Gonzalo Montiel. En este sector de la cancha está la gran preocupación de la Selección argentina, debido a que ninguna de las dos opciones terminó de convencer.

Finalmente, una de las grandes incógnitas es el estado en el que terminó el rosarino Lionel Messi, que con 39 años tendrá solo cuatro días para recuperarse luego de un durísimo encuentro. La Pulga, que ya anotó siete goles en este Mundial, terminó visiblemente enojado por la floja actuación de la Selección.

La próxima presentación de la Selección argentina será el martes 7 de julio, cuando se enfrente con Egipto en busca de un lugar en los cuartos de final.

Los egipcios tampoco llegarán en su mejor condición física, ya que tuvieron que ir a los penales ante Australia para conseguir una histórica clasificación.

Este será el décimo enfrentamiento de la Albiceleste con un rival africano, ante los que tiene un gran registro de ocho triunfos (cinco contra Nigeria, una contra Costa de Marfil, Argelia y Cabo Verde) y una derrota (contra Camerún en Italia 1990).

Selección Cabo Verde Mundial
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