¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

El equipo de Lionel Scaloni sabe que el martes que viene enfrentará a Egipto y luego tendría que jugar, si es que pasa, el sábado por los cuartos de final

La Selección Argentina mantiene intacto su objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y ya empieza a mirar el cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni sabe que el martes que viene enfrentará a Egipto y luego tendría que jugar, si es que pasa, el sábado por los cuartos de final.

• LEER MÁS: Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

El rival en Cuartos de Final: Suiza, Colombia o Ghana

El partido por los cuartos de final se disputará el sábado 11 de julio en el Estadio de Kansas City. Según la diagramación oficial del cuadro de la FIFA, el rival del ganador del choque entre Argentina y Egipto saldrá de la llave contigua (Juego 96).

En esa zona del cuadro, Suiza ya se encuentra clasificada a los octavos de final tras ganarle con autoridad por 2-0 a Argelia. Los helvéticos esperan por su oponente, que saldrá del vibrante cruce de dieciseisavos entre Colombia y Ghana.

Por lo tanto, el potencial rival de Argentina en cuartos de final será el ganador de:

Suiza vs Colombia - Ghana.