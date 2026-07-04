Uno Santa Fe | Ovación | Selección

¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

El equipo de Lionel Scaloni sabe que el martes que viene enfrentará a Egipto y luego tendría que jugar, si es que pasa, el sábado por los cuartos de final

4 de julio 2026 · 09:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

La Selección Argentina mantiene intacto su objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y ya empieza a mirar el cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

Así está el camino de la Selección Argentina en el Mundial

El equipo de Lionel Scaloni sabe que el martes que viene enfrentará a Egipto y luego tendría que jugar, si es que pasa, el sábado por los cuartos de final.

• LEER MÁS: Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

El rival en Cuartos de Final: Suiza, Colombia o Ghana

El partido por los cuartos de final se disputará el sábado 11 de julio en el Estadio de Kansas City. Según la diagramación oficial del cuadro de la FIFA, el rival del ganador del choque entre Argentina y Egipto saldrá de la llave contigua (Juego 96).

En esa zona del cuadro, Suiza ya se encuentra clasificada a los octavos de final tras ganarle con autoridad por 2-0 a Argelia. Los helvéticos esperan por su oponente, que saldrá del vibrante cruce de dieciseisavos entre Colombia y Ghana.

Por lo tanto, el potencial rival de Argentina en cuartos de final será el ganador de:

Suiza vs Colombia - Ghana.

Selección Mundial Egipto
Noticias relacionadas
colapinto quedo eliminado en la q1 y largara decimonoveno en el gp de gran bretana

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

franco colapinto: el auto se sentia muy digital en la qualy, como un mouse

Franco Colapinto: "El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse"

colapinto finalizo decimosegundo la carrera sprint en el gp de gran bretana

Colapinto finalizó décimosegundo la carrera sprint en el GP de Gran Bretaña

paraguay va por otro golpe historico ante francia en busca de los cuartos de final

Paraguay va por otro golpe histórico ante Francia en busca de los cuartos de final

Lo último

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Último Momento
Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Aprehendieron a cuatro integrantes de una familia tras amenazas y disparos: secuestraron un arma de guerra cargada

Aprehendieron a cuatro integrantes de una familia tras amenazas y disparos: secuestraron un arma de guerra cargada

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Ovación
¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto: El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse

Franco Colapinto: "El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse"

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa