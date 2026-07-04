Vacaciones de invierno: el turismo de cercanía gana protagonismo y la costa santafesina aún tiene disponibilidad

Los complejos de cabañas esperan una mayor demanda durante el receso escolar. Además de promociones, destacan la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la gastronomía regional como principales atractivos

Cabañas en la zona de la costa santafesina

Con el inicio de las vacaciones de invierno previsto para el próximo lunes, muchas familias ya comenzaron a organizar alguna escapada para descansar sin alejarse demasiado de la ciudad. En ese contexto, el turismo de cercanía vuelve a posicionarse como una de las opciones más elegidas, especialmente para quienes buscan disfrutar de la naturaleza , el aire libre y propuestas para los más chicos.

Desde el sector de cabañas de la costa santafesina aseguran que aún queda disponibilidad para las próximas semanas y destacan que este año también aparecen promociones especiales para incentivar estadías más largas.

Todavía hay cabañas disponibles para las vacaciones de invierno

Guillermo, referente del sector de alojamientos turísticos de la costa, confirmó que todavía es posible conseguir lugar, aunque recomendó realizar las reservas con anticipación.

"Hay lugar. Lo importante es que la gente llame con tiempo, consulte directamente con los propietarios y se saque todas las dudas antes de reservar", explicó.

Según detalló, la oferta abarca distintos corredores turísticos como la Ruta Provincial 1, la Ruta Nacional 11 y la zona de Carcarañá, donde existen numerosos complejos preparados para recibir visitantes durante el receso escolar.

Además del alojamiento, muchos destinos organizan actividades recreativas, eventos culturales y propuestas para toda la familia en plazas y espacios públicos.

Cómo evitar estafas al alquilar una cabaña

Uno de los principales consejos que brindan desde el sector tiene que ver con las estafas en los alquileres turísticos, una modalidad que suele incrementarse durante los fines de semana largos y las vacaciones.

Por eso recomiendan:

Contactarse directamente con el propietario del complejo.

del complejo. Solicitar datos completos antes de realizar cualquier transferencia.

Pedir referencias bancarias y CUIT.

Ante cualquier duda, consultar en la municipalidad o comuna donde se encuentra el alojamiento.

donde se encuentra el alojamiento. Verificar que el complejo figure dentro de los establecimientos habilitados oficialmente.

"Nos ha pasado que utilizan fotos de complejos reales para ofrecer alojamientos falsos. Cuando detectamos esas publicaciones damos aviso inmediatamente al municipio", advirtió Guillermo.

Promociones para extender la estadía

Aunque el promedio de permanencia continúa siendo de dos noches, muchos complejos implementaron promociones para incentivar que las familias prolonguen su descanso.

Entre las ofertas más frecuentes aparecen:

Reservás dos noches y te regalan un tercer día.

Contratás dos noches y la tercera noche es sin cargo.

Desde el sector explican que el turismo de cercanía permite repetir escapadas varias veces durante el año, por lo que muchas familias optan por viajes cortos.

Qué buscan los turistas en las cabañas de la costa

Los operadores turísticos coinciden en que la prioridad de quienes eligen este tipo de alojamiento pasa por la seguridad, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Además, cada vez cobran mayor protagonismo las actividades recreativas disponibles en la región.

Entre las propuestas más consultadas figuran:

Pesca deportiva .

. Paseos en kayak .

. Remo.

Excursiones de avistaje de flora y fauna .

. Recorridos por las islas.

Actividades culturales para niños y familias.

A esto se suma la creciente oferta gastronómica de los pueblos costeros, que continúa siendo uno de los principales atractivos para quienes visitan la región.

Una opción económica para las vacaciones de invierno en Santa Fe

Con costos más accesibles que otros destinos turísticos y a apenas 15 o 20 minutos de la ciudad de Santa Fe, las cabañas de la costa vuelven a perfilarse como una alternativa ideal para disfrutar de las vacaciones de invierno sin realizar grandes traslados.

Desde el sector insisten en que aún quedan lugares disponibles, pero recomiendan realizar las consultas con anticipación y siempre a través de canales oficiales para garantizar una reserva segura y evitar fraudes.

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