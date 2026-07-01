1 de julio 2026

1 de julio 2026 · 07:11hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 1 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El horóscopo diario

Amor: Alguien de tu entorno cercano te dará una muestra de lealtad inesperada. Disfrutá de la estabilidad que te rodea.

Trabajo y Dinero: Es un gran día para planificar metas a largo plazo. Un proyecto que dabas por perdido vuelve a reactivarse bajo una nueva perspectiva.

Salud: Atento a las tensiones en la zona cervical. Un baño tibio antes de dormir te ayudará a liberar la carga del día.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Tu carisma estará en alza, ideal para quienes buscan conectar o reavivar la chispa en la pareja. No dejes que los celos empañen un buen momento.

Trabajo y Dinero: Evitá las distracciones en el ámbito laboral. Un olvido pequeño podría generar un retraso molesto. Revisá los correos dos veces.

Salud: La mente no para y el cansancio se empieza a notar. Necesitás priorizar tus horas de descanso.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Estás en tu temporada y el Sol te abraza. Sentirás la necesidad de refugiarte en el hogar y compartir momentos íntimos con tus seres queridos.

Trabajo y Dinero: Una propuesta económica o una idea de inversión ronda tu cabeza. Es buen momento para asesorarte, pero esperá unos días para dar el "sí" definitivo.

Salud: Protegé tu garganta y las vías respiratorias superiores; el clima invernal estará implacable hoy.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Tiempo de balances. Si hay algo que te incomoda en tus vínculos, buscala forma de expresarlo sin confrontar. La sutileza será tu mejor aliada.

Trabajo y Dinero: Jornada propicia para resolver trámites burocráticos o deudas pendientes. Tu liderazgo natural te ayudará a destrabar un conflicto de equipo.

Salud: Moderá el consumo de cafeína o estimulantes para evitar picos de ansiedad por la tarde.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: El plano afectivo marcha sobre ruedas si dejás de lado la necesidad de controlarlo todo. Dejate sorprender por los gestos de los demás.

Trabajo y Dinero: Tu meticulosidad será premiada. Alguien de jerarquía notará tu esfuerzo y dedicación reciente. Buen panorama financiero.

Salud: El sistema digestivo podría estar algo sensible. Optá por comidas caseras, livianas y nutritivas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: La Luna invita a buscar el equilibrio y la armonía. Un reencuentro o un mensaje inesperado te devolverá la sonrisa y te llenará de nostalgia positiva.

Trabajo y Dinero: No te cargues con responsabilidades que no te corresponden. Aprendé a delegar para que el día no te resulte asfixiante.

Salud: Una caminata corta o estiramientos suaves te ayudarán a combatir el sedentarismo y activar la circulación.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Tu intuición estará sumamente afilada. Sabrás exactamente qué le pasa a tu pareja o a esa persona especial sin necesidad de palabras.

Trabajo y Dinero: Evitá realizar compras grandes o firmas de contratos importantes durante la mañana. Por la tarde la energía será mucho más clara y favorable.

Salud: Excelente momento para iniciar un hábito saludable, como mejorar la hidratación diaria o meditar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Las risas y la complicidad serán las protagonistas de la jornada. Tu optimismo contagioso renovará la energía de tus relaciones.

Trabajo y Dinero: El panorama económico empieza a mostrar signos de alivio. Un ingreso extra o la devolución de un dinero te dará un respiro.

Salud: Vitalidad en alza, pero no te confíes ante las bajas temperaturas. Abrigate bien al salir.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Es posible que te sientas un poco distante o reservado. Explicale a tu entorno que necesitás espacio para no generar malentendidos.

Trabajo y Dinero: Exigencia alta en lo laboral. Mantener el orden de tus tareas desde temprano evitará que colapses a mitad de la tarde.

Salud: Prestá atención a la salud ósea y dental. Un refuerzo de vitaminas y una buena alimentación serán clave.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Te espera una sorpresa agradable en el terreno del corazón. Abrite a las novedades y salí de la rutina que a veces te autoimponés.

Trabajo y Dinero: Tu mente innovadora encontrará una solución brillante a un problema recurrente en tu actividad. Confiá en tus ideas originales.

Salud: Buen momento para desconectar de las pantallas al menos una hora antes de ir a dormir para asegurar un sueño reparador.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)