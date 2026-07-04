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El frío no da tregua en Santa Fe: cuándo vuelve el sol y cómo seguirá el tiempo

Tras un sábado con sensación térmica cercana a los 3°, el pronóstico prevé un domingo fresco y nublado. A partir del lunes dominarán las jornadas soleadas, con máximas en ascenso.

4 de julio 2026 · 09:27hs
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El frío no da tregua en Santa Fe: cuándo vuelve el sol y cómo seguirá el tiempo

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, fría y con una temperatura de 5º y una térmica de 3.4º a las 9 de la mañana y una máxima prevista de 13°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene el predominio del sistema frio de origen polar en la región, la reconfiguración de los ingresos de masas de aire en los distintos niveles de la troposfera genera que las jornadas se presenten mayormente soleadas con nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas de las mismas. No obstante ello, con el ingreso de un nuevo sistema frío, se debería potenciar el sistema de alta presión generando jornadas completamente soleadas a partir del lunes. Respecto de las temperaturas y más allá de las pequeñas reconfiguraciones mencionadas, se mantienen con rangos bajos a muy bajos en general hasta mediados de semana.

Domingo con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales hacia la tarde y tarde/noche y con condiciones estables. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 7° y suave descenso de las máximas, 11°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur/suroeste.

En tanto para el lunes esperamos una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y con temperaturas en descenso de las mínimas, 3° y ascenso de las máximas, 15°. Vientos leves a moderados predominando del sector oeste, oscilando entre el suroeste y el noroeste.

Por último, martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 5° y máxima 18° Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al nor/noroeste e incrementando levemente su intensidad por momentos.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

frío Santa Fe sol tiempo
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