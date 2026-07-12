12 de julio 2026

12 de julio 2026 · 08:42hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 12 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Una charla espontánea con un amigo o un mensaje inesperado te va a cambiar el humor para bien. El día se presta para el intercambio de ideas y las risas.

Trabajo/Dinero: Es un buen momento para planificar la agenda y los gastos de la semana que entra. Si ordenás tus prioridades hoy, el lunes será mucho más liviano.

Tu clave del día: La flexibilidad te va a abrir nuevas puertas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Buscarás estabilidad y certezas. Hoy vas a valorar los gestos concretos de afecto por encima de las promesas abstractas.

Trabajo/Dinero: Ojo con las tentaciones y las compras online por aburrimiento este domingo. Cuidá tus recursos y concentrate en lo que verdaderamente necesitás.

Tu clave del día: Disfrutá de lo que ya tenés sin mirar lo que falta.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: La Luna transita por tu signo y potencia tu sensibilidad. Vas a estar muy perceptivo, ideal para conectar a fondo con tu pareja o tus seres queridos.

Trabajo/Dinero: Tu magnetismo personal está en alza. Aunque sea domingo, es un día brillante para visualizar tus próximos pasos profesionales con total confianza.

Tu clave del día: Permitite sentir sin juzgarte.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Los astros te invitan a un domingo de perfil bajo. No te exijas estar al 100 % para los demás; se vale querer pasar el día descansando y en soledad.

Trabajo/Dinero: Tu intuición está trabajando en segundo plano. Anotá cualquier idea que te baje hoy, porque puede ser la clave para destrabar un problema laboral pronto.

Tu clave del día: Escuchá el sabio consejo de tu almohada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Excelente jornada para organizar un asado, un almuerzo o un encuentro con tu grupo de pertenencia. Los afectos colectivos te van a recargar la batería.

Trabajo/Dinero: Un proyecto que compartís con otras personas empieza a tomar una forma muy atractiva. El intercambio de ideas de hoy será sumamente enriquecedor.

Tu clave del día: Compartir el tiempo con quienes te nutren es la mejor inversión.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: Podés sentir cierta tensión entre tus deseos personales y las demandas de tu entorno. Buscá un punto medio sin descuidar tu propio bienestar.

Trabajo/Dinero: Tu mente está puesta en el reconocimiento y tus metas a largo plazo. Usá la calma del domingo para pulir los detalles de esa estrategia que querés presentar.

Tu clave del día: La diplomacia es tu mejor herramienta para disolver roces.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Sentís una profunda necesidad de expandir tus horizontes emocionales. Te va a hacer muy bien charlar con personas que tengan otra perspectiva de la vida.

Trabajo/Dinero: El panorama mental se aclara. Si estabas trabado con un examen, un trámite o la planificación de un viaje, hoy vas a encontrar la salida.

Tu clave del día: Confiá en el camino que elegiste; los astros te respaldan.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Un domingo ideal para la introspección y para dejar ir miedos inconscientes. Si abrís tu corazón con tu pareja, la complicidad va a alcanzar un nivel altísimo.

Trabajo/Dinero: Es el momento de revisar deudas pendientes o acuerdos financieros familiares. Poner las cartas sobre la mesa te va a traer muchísima paz mental.

Tu clave del día: La verdadera transformación empieza cuando aceptás tu vulnerabilidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: La Luna enfrente pone el foco cien por ciento en tus relaciones. Es un día ideal para mimos, reconciliaciones y para pasar tiempo de calidad de a dos.

Trabajo/Dinero: Escuchá las propuestas o comentarios de tu socio o pareja; hoy su mirada te puede aportar el equilibrio que te estaba haciendo falta.

Tu clave del día: El amor y los proyectos se construyen en equipo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: El bienestar hoy pasa por las pequeñas rutinas compartidas: cocinar juntos, ordenar el espacio o dar un paseo tranquilo. El afecto se demuestra en lo cotidiano.

Trabajo/Dinero: Aprovechá el final del fin de semana para organizar tus espacios físicos. Limpiar tu entorno te va a ayudar a arrancar el lunes con la mente despejada.

Tu clave del día: Cuidar de vos mismo es la prioridad absoluta.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)