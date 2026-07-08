8 de julio 2026

8 de julio 2026 · 07:53hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 8 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Es momento de bajar la guardia y permitirte la vulnerabilidad. Compartir tus miedos con esa persona especial no te hace débil, al contrario, fortalecerá el vínculo de una manera muy profunda.

Trabajo/Dinero: Mercurio favorece los acuerdos comerciales y la firma de documentos. Si tenías un trámite demorado, hoy es el día ideal para mover los hilos y destrabarlo. Tu paciencia habitual dará frutos económicos.

Salud: Una caminata al aire libre o un momento de desconexión tecnológica te vendrán de maravillas para aliviar la mente.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Tu carisma estará por las nubes. Si estás buscando conocer a alguien, las redes sociales o un encuentro grupal imprevisto serán tus mejores aliados. Para quienes ya están en pareja, el humor será la clave para disipar un pequeño roce.

Trabajo/Dinero: Evitá la dispersión. Es probable que se te junten varias tareas al mismo tiempo y la tentación de hacer todo a la vez te juegue en contra. Priorizá lo urgente y delegá si es necesario.

Salud: El sistema respiratorio puede estar un poco sensible; cuidate de los cambios bruscos de temperatura y la humedad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: El tránsito planetario actual te invita a la introspección. Sentirás la necesidad de refugiarte en el hogar y compartir momentos de intimidad con los tuyos. Excelente jornada para cenas tranquilas y charlas del corazón.

Trabajo/Dinero: Intuición al máximo. Si sentís que un negocio o una propuesta laboral no es del todo clara, hacéle caso a tu voz interior. Es preferible esperar un poco más antes de dar un paso financiero importante.

Salud: Prestá atención a tu digestión; evitá las comidas pesadas o comer apurado por las exigencias del día.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Estás brillando con luz propia y eso se nota. El plano romántico se enciende con sorpresas o declaraciones inesperadas. Disfrutá del reconocimiento de quienes te rodean, pero mantené los pies sobre la tierra.

Trabajo/Dinero: Momento de ordenar las prioridades económicas. Se vislumbra un gasto extra relacionado con el hogar o la familia, pero nada que no puedas capear con una buena administración previa. Éxito en presentaciones públicas.

Salud: Buen momento para retomar actividades físicas que habías postergado. Tu cuerpo te pide movimiento.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: La comunicación fluye de manera armónica. Si venías arrastrando un malentendido con un ser querido, hoy las palabras saldrán con la claridad necesaria para sanar la situación sin herir susceptibilidades.

Trabajo/Dinero: Jornada sumamente productiva. Tu capacidad analítica estará sumamente afilada, permitiéndote resolver problemas complejos en tiempo récord. Un colega acudirá a vos por consejo; tu ayuda será recompensada.

Salud: La mente no para y eso puede dificultar el descanso nocturno. Intentá bajar revoluciones un par de horas antes de dormir.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: El equilibrio que tanto buscás empieza a consolidarse. Te sentirás en sintonía con tu entorno y con una gran capacidad para mediar en tensiones ajenas. En el amor, se consolida la estabilidad y el compañerismo.

Trabajo/Dinero: Alertas en el plano financiero: leé la letra chica de todo lo que te propongan hoy. No es un mal día para el dinero, pero sí exige cautela ante promesas que suenan demasiado idílicas.

Salud: Excelente momento para realizar algún tratamiento estético, de cuidado de la piel o simplemente regalarte un momento de spa en casa.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Tus emociones se intensifican bajo el clima astral de hoy. Sentirás una gran pasión, pero cuidado con los celos o las actitudes posesivas. Tratá de canalizar esa energía hacia la complicidad y el disfrute mutuo.

Trabajo/Dinero: Una transformación laboral está en puerta. Puede que te ofrezcan un cambio de sector o un desafío que requiera salir de tu zona de confort. Aunque dé vértigo al principio, el saldo a mediano plazo será muy positivo.

Salud: Sentirás la necesidad de una limpieza energética, ya sea ordenando tu espacio personal o meditando para soltar tensiones acumuladas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Tu espíritu libre e independiente buscará aire puro. Es una buena jornada para hacer actividades individuales que te reconecten con tu esencia, lo cual paradójicamente mejorará tu humor al volver a encontrarte con tu pareja o amigos.

Trabajo/Dinero: El optimismo que te caracteriza será contagioso en el ambiente de trabajo. Lograrás destrabar un proyecto grupal gracias a tu visión expansiva. En lo económico, se vislumbra estabilidad y buenas proyecciones.

Salud: Cuidá la postura si trabajás muchas horas sentado; la zona lumbar podría pasarte factura al final del día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Los astros te piden que dejes un poco de lado el pragmatismo y te animes a expresar lo que verdaderamente sentís. Un detalle romántico o un mensaje inesperado romperá el hielo y ablandará las distancias.

Trabajo/Dinero: Tu disciplina habitual se convertirá hoy en tu mayor fortaleza. Estás bajo la lupa de personas influyentes que valoran tu constancia y profesionalismo. Es factible que surja una oportunidad de inversión atractiva.

Salud: No descuides tu alimentación por falta de tiempo; planificar tus comidas te ayudará a sostener la energía todo el día.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Las relaciones de amistad cobran un protagonismo absoluto hoy. Es un día ideal para planificar una salida grupal, debatir ideas o sumarte a una causa comunitaria. El amor puede surgir justamente a través de estos círculos sociales.

Trabajo/Dinero: Tu mente innovadora estará funcionando a mil por hora. Encontrarás soluciones originales a problemas antiguos, ganándote el respeto de tu entorno laboral. Buen momento para actualizar tus herramientas tecnológicas de trabajo.

Salud: Cuidá la circulación de las piernas; evitá pasar demasiado tiempo en la misma posición y buscá momentos para elongar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)