Hospital Cullen: récord de trasplantes renales en el primer semestre de 2026

El principal centro público de trasplante renal de Santa Fe alcanzó su mejor primer semestre desde la creación del programa en 2012. Ya realizó 18 intervenciones en seis meses y podría superar el récord anual de 2025.

Con 18 trasplantes renales realizados entre enero y junio, el Hospital José María Cullen registró el mejor primer semestre desde la creación de la Unidad de Nefrología y Trasplante , en 2012. En mayo, además, alcanzó los 300 trasplantes renales efectuados.

"La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio , de fortalecer el sistema público de salud con planificación, inversión y equipos altamente capacitados se traduce en más acceso a prestaciones de máxima complejidad y de excelente calidad", señalaron desde el hospital.

La Unidad de Nefrología y Trasplante del Hospital Cullen atraviesa el período de mayor actividad desde su creación. El desempeño registrado durante el primer semestre de 2026 representa más del doble de los procedimientos que se concretaban en los primeros años del programa y marca un nuevo récord para el principal centro público de trasplante renal de la provincia.

El director del efector, Bruno Moroni, destacó que "un hospital público alcance estos niveles de actividad en trasplante renal es motivo de un enorme orgullo y demuestra que la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio de fortalecer el sistema público con planificación, inversión y equipos altamente capacitados se traduce en más acceso a prestaciones de máxima complejidad y de excelente calidad. Detrás de cada trasplante hay una nueva oportunidad de vida para un paciente y su familia, y también el compromiso cotidiano de profesionales que trabajan con excelencia y vocación para que ese objetivo sea posible".

El programa de trasplantes renales comenzó en octubre de 2012, luego de la creación de la unidad especializada en febrero de ese mismo año. Desde entonces, la actividad fue creciendo de manera sostenida: se realizaron 9 trasplantes en los primeros tiempos, luego 11, 17 y 18 intervenciones anuales, hasta estabilizarse durante varios años en un promedio cercano a los 25 procedimientos anuales.

Crecimiento

El salto más importante se produjo recientemente. El máximo histórico había sido de 28 trasplantes renales anuales, marca que se mantuvo durante cuatro o cinco años consecutivos. Sin embargo, en 2025 el Hospital Cullen alcanzó un nuevo récord con 36 trasplantes renales realizados en un año.

Ahora, los números de 2026 permiten anticipar una nueva marca. Entre enero y junio ya se concretaron 18 trasplantes: dos en enero, dos en febrero, seis en marzo, dos en abril, cinco en mayo y uno en los primeros días de junio.

"El año pasado fue récord y en lo que va de 2026 tenemos una actividad superior a la de los años previos. Si seguimos este ritmo, podemos igualar o incluso superar lo realizado en 2025", explicó el doctor Mariano Arriola, jefe de la Unidad de Nefrología y Trasplante y coordinador del Departamento de Trasplantes.

Según detalló, el crecimiento responde principalmente a dos factores: una mayor disponibilidad de órganos para trasplante y el incremento de pacientes incorporados a la lista de espera. Actualmente, el servicio realiza el seguimiento de unos 400 pacientes trasplantados y cuenta con una lista de más de 130 personas.

Una red que se activa en pocas horas

Los pacientes provienen del centro-norte de la provincia, padecen insuficiencia renal crónica y permanecen en tratamiento de diálisis hasta que se dispone de un órgano compatible para el trasplante renal. Cada uno de esos procedimientos se desarrolla junto con Cudaio, organismo del Ministerio de Salud de la provincia responsable de la procuración y de coordinar los procesos de donación y trasplante.

Cuando eso ocurre, el operativo se pone en marcha de inmediato. El paciente es convocado de urgencia, se realizan los estudios prequirúrgicos y en apenas dos o tres horas puede ingresar al quirófano. La cirugía dura alrededor de tres horas y posteriormente el paciente continúa su recuperación en terapia intensiva y en la Unidad de Trasplante.

Con 18 trasplantes renales realizados en apenas seis meses, el Hospital Cullen consolida su posición como referente provincial en trasplante renal y se encamina a registrar uno de los años de mayor actividad desde la creación del servicio, reflejando el fortalecimiento sostenido de la capacidad del sistema público de salud para brindar prestaciones de alta complejidad.

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