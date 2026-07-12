Atlético Arroyo leyes confirmó que no jugará el Clausura Promocional

Por un plantel diezmado y la falta de variantes, Atlético Arroyo Letes decidió no participar del Clausura Promocional de la ASB

El Torneo Clausura Promocional tendrá una ausencia que no pasará desapercibida. Atlético Arroyo Leyes , uno de los clubes con mayor trayectoria en la categoría, tomó la difícil decisión de no participar del certamen que comenzará en el segundo semestre del año.

La determinación responde a una combinación de factores que complicaron la conformación del plantel. Las lesiones sufridas por varios jugadores y una rotación demasiado reducida llevaron a la institución a priorizar el trabajo a largo plazo antes que afrontar la competencia en condiciones desfavorables.

Aunque se trata de una medida dolorosa para el club y sus futbolistas, la idea es mantener la actividad durante lo que resta del año, continuar con los entrenamientos y reconstruir el grupo con vistas a un regreso en la temporada 2027.

De esta manera, y a la espera de la confirmación oficial por parte de la organización, el Clausura Promocional contaría con 11 equipos, uno menos de los previstos inicialmente.

El torneo, además, tendrá un claro protagonista a vencer. Kimberley iniciará la defensa del título con el objetivo de conquistar un histórico tetracampeonato, en una competencia que perderá a uno de sus habituales animadores, pero que promete mantener el nivel de competitividad en la segunda parte del calendario.