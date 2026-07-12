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Atlético Arroyo leyes confirmó que no jugará el Clausura Promocional

Por un plantel diezmado y la falta de variantes, Atlético Arroyo Letes decidió no participar del Clausura Promocional de la ASB

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 09:48hs
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Atlético Arroyo leyes confirmó que no jugará el Clausura Promocional

ASB

El Torneo Clausura Promocional tendrá una ausencia que no pasará desapercibida. Atlético Arroyo Leyes, uno de los clubes con mayor trayectoria en la categoría, tomó la difícil decisión de no participar del certamen que comenzará en el segundo semestre del año.

Una baja sensible para el Promocional

La determinación responde a una combinación de factores que complicaron la conformación del plantel. Las lesiones sufridas por varios jugadores y una rotación demasiado reducida llevaron a la institución a priorizar el trabajo a largo plazo antes que afrontar la competencia en condiciones desfavorables.

Aunque se trata de una medida dolorosa para el club y sus futbolistas, la idea es mantener la actividad durante lo que resta del año, continuar con los entrenamientos y reconstruir el grupo con vistas a un regreso en la temporada 2027.

De esta manera, y a la espera de la confirmación oficial por parte de la organización, el Clausura Promocional contaría con 11 equipos, uno menos de los previstos inicialmente.

El torneo, además, tendrá un claro protagonista a vencer. Kimberley iniciará la defensa del título con el objetivo de conquistar un histórico tetracampeonato, en una competencia que perderá a uno de sus habituales animadores, pero que promete mantener el nivel de competitividad en la segunda parte del calendario.

Atlético Arroyo Leyes Promocional clausura
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