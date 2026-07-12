Messi: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer"

El capitán Lionel Messi dijo que en el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza 3 a 1 "otra vez tocó sufrir", pero que el equipo "nunca dejó de creer"

El capitán Lionel Messi aseguró que en el partido que la Selección Argentina derrotó a Suiza por 3 a 1 "otra vez tocó sufrir", pero dijo que el equipo "nunca dejó de creer", tras alcanzar la clasificación a las semifinales del Mundial . Ahora se cruzará ante Inglaterra.

"Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer", expresó el capitán del conjunto nacional que se clasificó a una delas semifinales del Mundial y el próximo miércoles se enfrentará a Inglaterra.

En un posteo que realizó en su cuenta de la red social Instagram que acompañó con fotos del encuentro, Messi añadió: "Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!".

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El jugador no hizo declaraciones tras el partido frente a Suiza, pero se expresó en la citada red social.