El picante cruce entre Messi y el árbitro Pinheiro: "Hablame bien, no faltes el respeto"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, tuvo un tenso cruce con el árbitro portugués João Pinheiro en el primer tiempo del triunfo 3 a 1 ante Suiza

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi , protagonizó un tenso cruce con el árbitro portugués João Pinheiro durante el primer tiempo del triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en Kansas. Este resultado le permitió al conjunto de Lionel Scaloni avanzar a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra.

El capitán albiceleste mostró su descontento con el juez a raíz de una infracción sancionada a favor del equipo europeo y, especialmente, por la manera en que entendió que el árbitro se dirigió hacia él.

La secuencia comenzó cuando Pinheiro marcó la posición de la barrera tras cobrar un tiro libre para Suiza cerca del área argentina. Messi, que integraba esa barrera, aprovechó el momento para cuestionar el fallo y reclamar por el trato recibido.