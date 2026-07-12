El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, cortó su racha de goles consecutivos en instancias del Mundial sumando Qatar 2022 y esta edición realizada en Estados Unidos, Canadá y México.
Messi cortó la racha de goles, pero no deja de hacer historia en el Mundial
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, cortó su racha de goles consecutivos en instancias del Mundial sumando Qatar 2022 y esta edición 2026
Si bien, el "10" siempre afirmó en declaraciones, que no le "importaban" o no estaba "pendiente" a los números individuales y señalando que la prioridad son los títulos grupales, en cada partido que pasa sigue sumando números, rompiendo récords o rachas.
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Esta vez Messi no pudo marcar, pero...
Argentina venció por 3-1 a Suiza en los cuartos de final para clasificar a una nueva semifinal de la Copa del Mundo, pero Lionel no convirtió ningún tanto como nos venía acostumbrando en esta copa y corto la racha de 9 partidos consecutivos marcando al menos un gol en cada encuentro.
Messi comenzó este registro en octavos de final de Qatar 2022 en la victoria por 2-1 ante Australia con un tanto, seguido de la suma de un gol de penal en cuartos frente a Países Bajos, semifinales ante Croacia también de penal, mientras que en la Final contra Francia hizo un doblete en el 3-3.
En esta edición convirtió en el debut 3-0 ante Argelia con Hat-Trick, 2 frente a Austria y uno contra Jordania, Cabo Verde y Egipto.
De todas formas, suma su tercera fase previa a la final de la competencia, se mantiene como goleador de la edición con el podio compartido con Kylian Mbappé con 8 tantos cada uno, ambos clasificaron a las semifinales correspondiente y podrán seguir compitiendo por la bota de oro en una fase más.
A su vez quedo con la misma cantidad de goles de Guillermo Stabile, a quién llego con la anotación frente a Egipto en la fase anterior, con la misma cantidad, pero, en el caso de que pase ante Inglaterra, contará con 2 chances más para superarlo.
También, se pone en el podio con más partidos de eliminación directa: compartía el récord con el alemán Miroslav Klose, con 14 encuentros en fases eliminatorias. en el juego ante Suiza y posteriormente en la semifinal quedó, y estira el numero, como el único líder de ese registro.
Lionel Messi suma 33 partidos en 6 mundiales, con 21 goles en total siendo el máximo goleador de la competencia, perseguido nuevamente por el delantero Mbappé con un tanto menos.