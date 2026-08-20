Horóscopo del jueves 20 de agosto de 2026
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
- Trabajo: El clima de mayor estabilidad te permite retomar iniciativas postergadas con paso firme.
- Amor: Estarás más abierto al diálogo; momento propicio para fortalecer la complicidad.
- Salud: Aprovechá el repunte térmico para realizar actividades físicas al aire libre.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
- Trabajo: Jornada favorable para consolidar acuerdos comerciales y reorganizar plazos de entrega.
- Amor: La constancia en pequeños detalles afianza el clima de confianza en la pareja.
- Salud: Mantené el orden en tus rutinas de descanso para evitar picos de cansancio.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
- Trabajo: Tu capacidad de adaptación te ayuda a sortear imprevistos laborales con solvencia.
- Amor: Un intercambio espontáneo con alguien cercano te devolverá el entusiasmo.
- Salud: Realizá pausas activas durante el trabajo para aflojar la tensión acumulada.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
- Trabajo: Momento adecuado para ordenar prioridades y delegar tareas que saturan tu jornada.
- Amor: Buscarás refugio en tu entorno íntimo, donde encontrarás contención y buenos momentos.
- Salud: Evitá exponerte a corrientes de aire frío durante las primeras horas de la mañana.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
- Trabajo: Tu liderazgo natural se destaca en reuniones clave; buen día para presentar propuestas.
- Amor: El optimismo renueva la chispa en tus vínculos afectivos.
- Salud: Mantené una correcta hidratación a lo largo del día.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
- Trabajo: Tu minucioso sentido de la organización evita errores en gestiones de último momento.
- Amor: Un gesto amable destraba una conversación que venía estancada.
- Salud: Cuidá tu postura frente a las pantallas para no resentir la zona cervical.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
- Trabajo: Se presentan condiciones ideales para el trabajo en equipo y el consenso.
- Amor: La empatía y el buen humor predominan en tus interacciones diarias.
- Salud: Sumá momentos de desconexión al final del día para despejar la mente.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
- Trabajo: Tu determinación te ayuda a avanzar en proyectos complejos que requerían foco.
- Amor: Tiempo propicio para soltar dudas y dar pasos concretos hacia la estabilidad.
- Salud: Canalizá la intensidad mediante caminatas o técnicas de relajación.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
- Trabajo: Se abren oportunidades para expandir tus horizontes laborales o planificar viajes.
- Amor: Contagiarás entusiasmo a tus afectos, propiciando salidas o charlas amenas.
- Salud: Tu energía estará en alza; ideal para ejercitarte moderadamente.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
- Trabajo: Buenas perspectivas en negociaciones a largo plazo gracias a tu disciplina habitual.
- Amor: La lealtad y el apoyo mutuo serán los pilares de la jornada.
- Salud: No descuides tus horas de sueño por resolver pendientes a última hora.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
- Trabajo: Ideas originales te permiten destrabar procesos rutinarios en tu entorno de trabajo.
- Amor: Se valora la libertad compartida y las charlas intelectualmente estimulantes.
- Salud: Evitá el sobreesfuerzo físico si sentís pesadez o fatiga acumulada.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
- Trabajo: Tu sensibilidad e intuición te facilitarán la resolución de tensiones en el grupo de trabajo.
- Amor: Jornada propicia para reconectar con tus emociones y compartir espacios de paz.
- Salud: La meditación o el contacto con expresiones artísticas renovarán tu energía.