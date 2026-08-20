20 de agosto 2026

20 de agosto 2026 · 07:09hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 20 de agosto

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Trabajo: Jornada favorable para consolidar acuerdos comerciales y reorganizar plazos de entrega.

Amor: La constancia en pequeños detalles afianza el clima de confianza en la pareja.

Salud: Mantené el orden en tus rutinas de descanso para evitar picos de cansancio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Trabajo: Tu capacidad de adaptación te ayuda a sortear imprevistos laborales con solvencia.

Amor: Un intercambio espontáneo con alguien cercano te devolverá el entusiasmo.

Salud: Realizá pausas activas durante el trabajo para aflojar la tensión acumulada.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Trabajo: Momento adecuado para ordenar prioridades y delegar tareas que saturan tu jornada.

Amor: Buscarás refugio en tu entorno íntimo, donde encontrarás contención y buenos momentos.

Salud: Evitá exponerte a corrientes de aire frío durante las primeras horas de la mañana.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Trabajo: Tu liderazgo natural se destaca en reuniones clave; buen día para presentar propuestas.

Amor: El optimismo renueva la chispa en tus vínculos afectivos.

Salud: Mantené una correcta hidratación a lo largo del día.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Trabajo: Tu minucioso sentido de la organización evita errores en gestiones de último momento.

Amor: Un gesto amable destraba una conversación que venía estancada.

Salud: Cuidá tu postura frente a las pantallas para no resentir la zona cervical.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Trabajo: Se presentan condiciones ideales para el trabajo en equipo y el consenso.

Amor: La empatía y el buen humor predominan en tus interacciones diarias.

Salud: Sumá momentos de desconexión al final del día para despejar la mente.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Trabajo: Tu determinación te ayuda a avanzar en proyectos complejos que requerían foco.

Amor: Tiempo propicio para soltar dudas y dar pasos concretos hacia la estabilidad.

Salud: Canalizá la intensidad mediante caminatas o técnicas de relajación.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Trabajo: Se abren oportunidades para expandir tus horizontes laborales o planificar viajes.

Amor: Contagiarás entusiasmo a tus afectos, propiciando salidas o charlas amenas.

Salud: Tu energía estará en alza; ideal para ejercitarte moderadamente.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Trabajo: Buenas perspectivas en negociaciones a largo plazo gracias a tu disciplina habitual.

Amor: La lealtad y el apoyo mutuo serán los pilares de la jornada.

Salud: No descuides tus horas de sueño por resolver pendientes a última hora.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Trabajo: Ideas originales te permiten destrabar procesos rutinarios en tu entorno de trabajo.

Amor: Se valora la libertad compartida y las charlas intelectualmente estimulantes.

Salud: Evitá el sobreesfuerzo físico si sentís pesadez o fatiga acumulada.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)