Horóscopo del martes 18 de agosto de 2026
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
- Trabajo: Tu energía impulsiva te servirá para destrabar proyectos frenados. Mantené la calma ante posibles roces con colegas.
- Amor: Día para bajar un cambio y evitar discusiones innecesarias por orgullo.
- Salud: Descargá tensiones con actividad física moderada.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
- Trabajo: Jornada ideal para revisar números, ajustar el presupuesto y ordenar la economía personal.
- Amor: La flexibilidad será clave para mantener la armonía en la pareja o con tu entorno cercano.
- Salud: Prestá atención a las tensiones musculares en la zona del cuello y hombros.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
- Trabajo: Tu agilidad mental te permitirá resolver trámites y comunicaciones pendientes con rapidez.
- Amor: Se facilitan las charlas profundas que aclaran viejos malentendidos.
- Salud: Buen momento para pausar la mente y descansar de las pantallas.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
- Trabajo: La intuición estará de tu lado a la hora de tomar decisiones económicas o laborales.
- Amor: Buscarás refugio y contención en tu círculo más íntimo.
- Salud: Evitá cargarte de responsabilidades ajenas que afecten tu estado de ánimo.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
- Trabajo: Tu carisma estará en un punto alto, facilitando presentaciones, reuniones y liderazgos.
- Amor: Momentos de calidez y conexión sincera con tus afectos.
- Salud: Cuidá tu garganta y mantenete hidratado durante la jornada.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
- Trabajo: La capacidad de análisis te ayudará a detectar detalles que otros pasaron por alto.
- Amor: Un gesto simple de empatía destrabará una conversación que venía tensa.
- Salud: Cuidá tu sistema digestivo evitando comidas pesadas o al pasar.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
- Trabajo: Se presentan buenas oportunidades para negociar o llegar a acuerdos beneficiosos.
- Amor: La búsqueda de equilibrio te llevará a priorizar momentos de paz en el hogar.
- Salud: Realizá pausas activas durante la jornada para estirar la espalda.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
- Trabajo: Percepción aguda para identificar qué proyectos conviene encarar y cuáles dejar ir.
- Amor: Día favorable para soltar rencores pasados y renovar la confianza mutua.
- Salud: Canalizá las emociones intensas mediante el descanso o el arte.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
- Trabajo: Se abren horizontes para coordinar planes a futuro o evaluar nuevas propuestas.
- Amor: Tu optimismo contagiará de buena energía a quienes te rodean.
- Salud: Buen momento para realizar caminatas o actividades al aire libre.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
- Trabajo: Tu perseverancia habitual te permitirá cerrar negociaciones duraderas.
- Amor: Demostrarás tu afecto a través de hechos concretos más que con palabras.
- Salud: No postergues las horas de sueño por exceso de obligaciones.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
- Trabajo: Ideas creativas e innovadoras te permitirán resolver problemas de forma diferente.
- Amor: Priorizarás la libertad de pensamiento y los intercambios enriquecedores.
- Salud: Evitá el sobreesfuerzo físico si sentís cansancio acumulado.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
- Trabajo: La empatía y la intuición te guiarán bien en tareas en equipo o comunitarias.
- Amor: Sensibilidad a flor de piel; momento idóneo para reconectar con lo emocional.
- Salud: La meditación o actividades de relajación te ayudarán a recargar energías.