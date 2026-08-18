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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 18 de agosto

18 de agosto 2026 · 06:18hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del martes 18 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Trabajo: Tu energía impulsiva te servirá para destrabar proyectos frenados. Mantené la calma ante posibles roces con colegas.
  • Amor: Día para bajar un cambio y evitar discusiones innecesarias por orgullo.
  • Salud: Descargá tensiones con actividad física moderada.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Trabajo: Jornada ideal para revisar números, ajustar el presupuesto y ordenar la economía personal.
  • Amor: La flexibilidad será clave para mantener la armonía en la pareja o con tu entorno cercano.
  • Salud: Prestá atención a las tensiones musculares en la zona del cuello y hombros.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Trabajo: Tu agilidad mental te permitirá resolver trámites y comunicaciones pendientes con rapidez.
  • Amor: Se facilitan las charlas profundas que aclaran viejos malentendidos.
  • Salud: Buen momento para pausar la mente y descansar de las pantallas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Trabajo: La intuición estará de tu lado a la hora de tomar decisiones económicas o laborales.
  • Amor: Buscarás refugio y contención en tu círculo más íntimo.
  • Salud: Evitá cargarte de responsabilidades ajenas que afecten tu estado de ánimo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Trabajo: Tu carisma estará en un punto alto, facilitando presentaciones, reuniones y liderazgos.
  • Amor: Momentos de calidez y conexión sincera con tus afectos.
  • Salud: Cuidá tu garganta y mantenete hidratado durante la jornada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Trabajo: La capacidad de análisis te ayudará a detectar detalles que otros pasaron por alto.
  • Amor: Un gesto simple de empatía destrabará una conversación que venía tensa.
  • Salud: Cuidá tu sistema digestivo evitando comidas pesadas o al pasar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Trabajo: Se presentan buenas oportunidades para negociar o llegar a acuerdos beneficiosos.
  • Amor: La búsqueda de equilibrio te llevará a priorizar momentos de paz en el hogar.
  • Salud: Realizá pausas activas durante la jornada para estirar la espalda.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Trabajo: Percepción aguda para identificar qué proyectos conviene encarar y cuáles dejar ir.
  • Amor: Día favorable para soltar rencores pasados y renovar la confianza mutua.
  • Salud: Canalizá las emociones intensas mediante el descanso o el arte.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Trabajo: Se abren horizontes para coordinar planes a futuro o evaluar nuevas propuestas.
  • Amor: Tu optimismo contagiará de buena energía a quienes te rodean.
  • Salud: Buen momento para realizar caminatas o actividades al aire libre.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Trabajo: Tu perseverancia habitual te permitirá cerrar negociaciones duraderas.
  • Amor: Demostrarás tu afecto a través de hechos concretos más que con palabras.
  • Salud: No postergues las horas de sueño por exceso de obligaciones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Trabajo: Ideas creativas e innovadoras te permitirán resolver problemas de forma diferente.
  • Amor: Priorizarás la libertad de pensamiento y los intercambios enriquecedores.
  • Salud: Evitá el sobreesfuerzo físico si sentís cansancio acumulado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Trabajo: La empatía y la intuición te guiarán bien en tareas en equipo o comunitarias.
  • Amor: Sensibilidad a flor de piel; momento idóneo para reconectar con lo emocional.
  • Salud: La meditación o actividades de relajación te ayudarán a recargar energías.

Horóscopo martes agosto
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