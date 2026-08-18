18 de agosto 2026

18 de agosto 2026 · 06:18hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 18 de agosto

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Trabajo: Jornada ideal para revisar números, ajustar el presupuesto y ordenar la economía personal.

Amor: La flexibilidad será clave para mantener la armonía en la pareja o con tu entorno cercano.

Salud: Prestá atención a las tensiones musculares en la zona del cuello y hombros.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Trabajo: Tu agilidad mental te permitirá resolver trámites y comunicaciones pendientes con rapidez.

Amor: Se facilitan las charlas profundas que aclaran viejos malentendidos.

Salud: Buen momento para pausar la mente y descansar de las pantallas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Trabajo: La intuición estará de tu lado a la hora de tomar decisiones económicas o laborales.

Amor: Buscarás refugio y contención en tu círculo más íntimo.

Salud: Evitá cargarte de responsabilidades ajenas que afecten tu estado de ánimo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Trabajo: Tu carisma estará en un punto alto, facilitando presentaciones, reuniones y liderazgos.

Amor: Momentos de calidez y conexión sincera con tus afectos.

Salud: Cuidá tu garganta y mantenete hidratado durante la jornada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Trabajo: La capacidad de análisis te ayudará a detectar detalles que otros pasaron por alto.

Amor: Un gesto simple de empatía destrabará una conversación que venía tensa.

Salud: Cuidá tu sistema digestivo evitando comidas pesadas o al pasar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Trabajo: Se presentan buenas oportunidades para negociar o llegar a acuerdos beneficiosos.

Amor: La búsqueda de equilibrio te llevará a priorizar momentos de paz en el hogar.

Salud: Realizá pausas activas durante la jornada para estirar la espalda.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Trabajo: Percepción aguda para identificar qué proyectos conviene encarar y cuáles dejar ir.

Amor: Día favorable para soltar rencores pasados y renovar la confianza mutua.

Salud: Canalizá las emociones intensas mediante el descanso o el arte.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Trabajo: Se abren horizontes para coordinar planes a futuro o evaluar nuevas propuestas.

Amor: Tu optimismo contagiará de buena energía a quienes te rodean.

Salud: Buen momento para realizar caminatas o actividades al aire libre.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Trabajo: Tu perseverancia habitual te permitirá cerrar negociaciones duraderas.

Amor: Demostrarás tu afecto a través de hechos concretos más que con palabras.

Salud: No postergues las horas de sueño por exceso de obligaciones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Trabajo: Ideas creativas e innovadoras te permitirán resolver problemas de forma diferente.

Amor: Priorizarás la libertad de pensamiento y los intercambios enriquecedores.

Salud: Evitá el sobreesfuerzo físico si sentís cansancio acumulado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)