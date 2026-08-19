19 de agosto 2026

19 de agosto 2026 · 07:07hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 19 de agosto

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Trabajo: Jornada ideal para afianzar proyectos y poner en regla temas administrativos o financieros.

Amor: La calma ambiental favorece la complicidad y los momentos compartidos en el hogar.

Salud: Es un buen día para reordenar tus hábitos alimenticios y descansar mejor.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Trabajo: Tu agilidad verbal estará al máximo; excelente para presentaciones, ventas o trámites rápidos.

Amor: Sorpresas agradables en el plano afectivo si te permitís fluir sin sobrepensar las cosas.

Salud: Evitá la saturación de pantallas para prevenir dolores de cabeza.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Trabajo: La intuición te guiará para detectar una oportunidad económica que otros pasaron por alto.

Amor: Sentirás la necesidad de buscar contención y paz en tu núcleo íntimo.

Salud: Protegé tu zona digestiva consumiendo infusiones tibias y livianas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Trabajo: La reaparición del sol renueva tu energía y carisma para liderar reuniones decisivas.

Amor: Estarás especialmente magnético; buen momento para encuentros o salidas espontáneas.

Salud: Realizá ejercicios de estiramiento para aliviar la rigidez muscular.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Trabajo: Tu capacidad analítica te permitirá resolver un imprevisto técnico antes del mediodía.

Amor: No te exijas tanto ni le exijas de más a tu entorno; la paciencia dará frutos.

Salud: Hacé pausas activas para evitar que la tensión se acumule en la espalda.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Trabajo: Se destraban diálogos en tareas grupales y se alcanzan acuerdos equilibrados.

Amor: El clima astral favorece la armonía y la reconexión afectiva.

Salud: Mantenete bien hidratado a lo largo de toda la jornada.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Trabajo: Tu percepción aguda te dará la pauta justa de cuándo avanzar y cuándo esperar.

Amor: Momento oportuno para soltar resquemores del pasado y apostar a la renovación.

Salud: Descargá la intensidad emocional mediante una caminata al aire libre.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Trabajo: Se abren buenas perspectivas para coordinar proyectos a mediano plazo o viajes.

Amor: Tu optimismo habitual contagiará buena vibración en tus relaciones cotidianas.

Salud: Buen día para sumar actividad física moderada a tu rutina.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Trabajo: Tu constancia te permitirá dejar cerrados compromisos importantes antes del fin de semana.

Amor: Demostrarás tu afecto con hechos prácticos y presencia constante.

Salud: Priorizá las horas de sueño para reparar energías.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Trabajo: Ideas innovadoras te permitirán encarar problemas habituales desde un ángulo diferente.

Amor: Valorarás la libertad de expresión y el intercambio sincero de pareceres.

Salud: Evitá realizar esfuerzos físicos excesivos si notás fatiga.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)