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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 19 de agosto

19 de agosto 2026 · 07:07hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del miércoles 19 de agosto

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Trabajo: La claridad mental regresa tras la tormenta; momento propicio para retomar negociaciones pendientes.
  • Amor: Una conversación serena permitirá saldar diferencias recientes con tu pareja o alguien cercano.
  • Salud: Cuidá tus articulaciones y evitá los cambios bruscos de temperatura.
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Trabajo: Jornada ideal para afianzar proyectos y poner en regla temas administrativos o financieros.
  • Amor: La calma ambiental favorece la complicidad y los momentos compartidos en el hogar.
  • Salud: Es un buen día para reordenar tus hábitos alimenticios y descansar mejor.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Trabajo: Tu agilidad verbal estará al máximo; excelente para presentaciones, ventas o trámites rápidos.
  • Amor: Sorpresas agradables en el plano afectivo si te permitís fluir sin sobrepensar las cosas.
  • Salud: Evitá la saturación de pantallas para prevenir dolores de cabeza.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Trabajo: La intuición te guiará para detectar una oportunidad económica que otros pasaron por alto.
  • Amor: Sentirás la necesidad de buscar contención y paz en tu núcleo íntimo.
  • Salud: Protegé tu zona digestiva consumiendo infusiones tibias y livianas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Trabajo: La reaparición del sol renueva tu energía y carisma para liderar reuniones decisivas.
  • Amor: Estarás especialmente magnético; buen momento para encuentros o salidas espontáneas.
  • Salud: Realizá ejercicios de estiramiento para aliviar la rigidez muscular.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Trabajo: Tu capacidad analítica te permitirá resolver un imprevisto técnico antes del mediodía.
  • Amor: No te exijas tanto ni le exijas de más a tu entorno; la paciencia dará frutos.
  • Salud: Hacé pausas activas para evitar que la tensión se acumule en la espalda.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Trabajo: Se destraban diálogos en tareas grupales y se alcanzan acuerdos equilibrados.
  • Amor: El clima astral favorece la armonía y la reconexión afectiva.
  • Salud: Mantenete bien hidratado a lo largo de toda la jornada.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Trabajo: Tu percepción aguda te dará la pauta justa de cuándo avanzar y cuándo esperar.
  • Amor: Momento oportuno para soltar resquemores del pasado y apostar a la renovación.
  • Salud: Descargá la intensidad emocional mediante una caminata al aire libre.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Trabajo: Se abren buenas perspectivas para coordinar proyectos a mediano plazo o viajes.
  • Amor: Tu optimismo habitual contagiará buena vibración en tus relaciones cotidianas.
  • Salud: Buen día para sumar actividad física moderada a tu rutina.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Trabajo: Tu constancia te permitirá dejar cerrados compromisos importantes antes del fin de semana.
  • Amor: Demostrarás tu afecto con hechos prácticos y presencia constante.
  • Salud: Priorizá las horas de sueño para reparar energías.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Trabajo: Ideas innovadoras te permitirán encarar problemas habituales desde un ángulo diferente.
  • Amor: Valorarás la libertad de expresión y el intercambio sincero de pareceres.
  • Salud: Evitá realizar esfuerzos físicos excesivos si notás fatiga.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Trabajo: La empatía será tu mejor herramienta para colaborar y destrabar tareas en equipo.
  • Amor: Sensibilidad a flor de piel; ideal para momentos de intimidad o expresión artística.
  • Salud: Actividades como la meditación o el yoga te ayudarán a recargar tu energía.

Horóscopo miércoles agosto
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