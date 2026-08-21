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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 21 de agosto

21 de agosto 2026 · 07:08hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del viernes 21 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Trabajo: Cerrás la semana laboral con buen ritmo y la posibilidad de dejar resueltos temas complejos.
  • Amor: Momento favorable para compartir planes distendidos y renovar la complicidad en la pareja.
  • Salud: Canalizá el entusiasmo con actividad física moderada para liberar tensiones.
El horóscopo diario

El horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Trabajo: Tu constancia te permite consolidar logros financieros o administrativos antes del descanso semanal.
  • Amor: Buscarás refugio en la tranquilidad del hogar y los momentos en familia.
  • Salud: Prestá atención a la postura corporal si pasás muchas horas sentado.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Trabajo: La agilidad mental te facilita concluir informes, trámites o reuniones de último momento.
  • Amor: Intercambios fluidos y charlas estimulantes que aclaran el panorama emocional.
  • Salud: Desconectate de las pantallas a tiempo para garantizar un buen descanso nocturno.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Trabajo: Buen momento para balancear cuentas y organizar los compromisos de la próxima semana.
  • Amor: Sentirás la necesidad de cercanía afectiva; priorizá los vínculos más sinceros.
  • Salud: Protegé tu salud digestiva evitando comidas pesadas a última hora.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Trabajo: Tu liderazgo natural te permite motivar a tu equipo de trabajo y concretar metas clave.
  • Amor: Carisma en alza; ideal para salidas, encuentros sociales o sorpresas románticas.
  • Salud: Mantenete bien hidratado y cuidá la zona de la garganta ante el cambio de clima.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Trabajo: Tu atención al detalle te salvará de cometer errores en entregas finales.
  • Amor: Un gesto paciente y comprensivo ayudará a destrabar un malentendido menor.
  • Salud: Regalate pausas de relajación para evitar la acumulación de fatiga.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Trabajo: Jornada propicia para negociar, cerrar acuerdos cooperativos y planificar a futuro.
  • Amor: Prevalece el deseo de equilibrio y armonía en tus interacciones afectivas.
  • Salud: Cuidá la zona lumbar realizando ejercicios suaves de estiramiento.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Trabajo: Determinación y foco para resolver pendientes críticos antes de cerrar la jornada.
  • Amor: Momento oportuno para afianzar la confianza y dejar de lado antiguas suspicacias.
  • Salud: Liberá la sobrecarga emocional con una caminata o expresión artística.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Trabajo: Se renuevan la motivación y el entusiasmo por encarar nuevos desafíos profesionales.
  • Amor: Tu optimismo contagioso facilitará planes grupales o salidas espontáneas.
  • Salud: Buen día para realizar actividades físicas al aire libre antes de que baje la temperatura.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Trabajo: Cierre de semana muy productivo gracias a tu disciplina y método habituales.
  • Amor: Demostrarás tus sentimientos con gestos prácticos y presencia incondicional.
  • Salud: Respetá tus horarios de sueño para recuperar las energías consumidas durante la semana.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Trabajo: Ideas creativas te permiten resolver contratiempos con soluciones fuera de lo común.
  • Amor: Valorarás los espacios de libertad compartida y las conversaciones profundas.
  • Salud: Evitá los excesos si sentís cansancio acumulado en el cuerpo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Trabajo: Tu intuición te guiará para colaborar de manera eficiente en tareas grupales.
  • Amor: Sensibilidad a flor de piel; excelente momento para reconectar desde la empatía.
  • Salud: Practicá actividades de meditación o estiramiento para cerrar el día en calma.

Horóscopo viernes agosto
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