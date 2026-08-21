Horóscopo del viernes 21 de agosto de 2026
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
- Trabajo: Cerrás la semana laboral con buen ritmo y la posibilidad de dejar resueltos temas complejos.
- Amor: Momento favorable para compartir planes distendidos y renovar la complicidad en la pareja.
- Salud: Canalizá el entusiasmo con actividad física moderada para liberar tensiones.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
- Trabajo: Tu constancia te permite consolidar logros financieros o administrativos antes del descanso semanal.
- Amor: Buscarás refugio en la tranquilidad del hogar y los momentos en familia.
- Salud: Prestá atención a la postura corporal si pasás muchas horas sentado.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
- Trabajo: La agilidad mental te facilita concluir informes, trámites o reuniones de último momento.
- Amor: Intercambios fluidos y charlas estimulantes que aclaran el panorama emocional.
- Salud: Desconectate de las pantallas a tiempo para garantizar un buen descanso nocturno.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
- Trabajo: Buen momento para balancear cuentas y organizar los compromisos de la próxima semana.
- Amor: Sentirás la necesidad de cercanía afectiva; priorizá los vínculos más sinceros.
- Salud: Protegé tu salud digestiva evitando comidas pesadas a última hora.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
- Trabajo: Tu liderazgo natural te permite motivar a tu equipo de trabajo y concretar metas clave.
- Amor: Carisma en alza; ideal para salidas, encuentros sociales o sorpresas románticas.
- Salud: Mantenete bien hidratado y cuidá la zona de la garganta ante el cambio de clima.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
- Trabajo: Tu atención al detalle te salvará de cometer errores en entregas finales.
- Amor: Un gesto paciente y comprensivo ayudará a destrabar un malentendido menor.
- Salud: Regalate pausas de relajación para evitar la acumulación de fatiga.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
- Trabajo: Jornada propicia para negociar, cerrar acuerdos cooperativos y planificar a futuro.
- Amor: Prevalece el deseo de equilibrio y armonía en tus interacciones afectivas.
- Salud: Cuidá la zona lumbar realizando ejercicios suaves de estiramiento.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
- Trabajo: Determinación y foco para resolver pendientes críticos antes de cerrar la jornada.
- Amor: Momento oportuno para afianzar la confianza y dejar de lado antiguas suspicacias.
- Salud: Liberá la sobrecarga emocional con una caminata o expresión artística.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
- Trabajo: Se renuevan la motivación y el entusiasmo por encarar nuevos desafíos profesionales.
- Amor: Tu optimismo contagioso facilitará planes grupales o salidas espontáneas.
- Salud: Buen día para realizar actividades físicas al aire libre antes de que baje la temperatura.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
- Trabajo: Cierre de semana muy productivo gracias a tu disciplina y método habituales.
- Amor: Demostrarás tus sentimientos con gestos prácticos y presencia incondicional.
- Salud: Respetá tus horarios de sueño para recuperar las energías consumidas durante la semana.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
- Trabajo: Ideas creativas te permiten resolver contratiempos con soluciones fuera de lo común.
- Amor: Valorarás los espacios de libertad compartida y las conversaciones profundas.
- Salud: Evitá los excesos si sentís cansancio acumulado en el cuerpo.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
- Trabajo: Tu intuición te guiará para colaborar de manera eficiente en tareas grupales.
- Amor: Sensibilidad a flor de piel; excelente momento para reconectar desde la empatía.
- Salud: Practicá actividades de meditación o estiramiento para cerrar el día en calma.