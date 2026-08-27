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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 27 de agosto

27 de agosto 2026 · 07:07hs
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Horóscopo Virgo

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Horóscopo Virgo

Horóscopo del jueves 27 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Baja un cambio y evita actuar por impulso. En el trabajo, medir tus palabras y analizar con calma te abrirá puertas a nuevas oportunidades.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La paciencia empieza a dar sus frutos en proyectos a largo plazo. En la economía, revisa tus gastos antes de realizar compras imprevistas. En el amor, un gesto sincero fortalecerá el vínculo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu capacidad para comunicarte será la clave. En el hogar o la familia se resolverán malentendidos si hablas con claridad y evitas discusiones innecesarias.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Aparece la necesidad de poner límites y cuidar tu tiempo. Escucha propuestas profesionales o financieras antes de responder; una buena racha económica comienza a acomodarse.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Es momento de revisar el presupuesto y postergar consumos superfluos. En lo sentimental, la sinceridad y las demostraciones con hechos afianzarán las intenciones de alguien cercano.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Con la energía a favor de tu signo, la jornada es propicia para cerrar etapas y empezar nuevos proyectos con confianza. Enfócate en un objetivo puntual para evitar la dispersión.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Busca un momento de pausa para aclarar qué quieres sin asumir responsabilidades ajenas. Un diálogo pendiente ayudará a encontrar puntos medios en tus vínculos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu intuición estará muy afilada, pero acompáñala con hechos antes de tomar decisiones. Un contacto o amistad puede acercarte información valiosa para el plano laboral.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El ámbito profesional requiere firmeza. No te dejes influenciar por opiniones externas y mantente firme en tus convicciones; una oportunidad imprevista te devolverá el entusiasmo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Una mirada pragmática te ayudará a resolver trámites o problemas económicos que venían demorados. Evita roces innecesarios en el plano familiar apelando a la templanza.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Día oportuno para soltar patrones o decisiones del pasado que ya no te representan. En lo afectivo se presentan buenas oportunidades para conectar de forma auténtica.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Las relaciones de pareja o sociedades cobran protagonismo. Una conversación profunda facilitará la comprensión mutua. Establece límites sanos sin pretender solucionar todo a los demás.

Horóscopo jueves agosto
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