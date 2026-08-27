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Fórmula 1: Franco Colapinto renovó contrato y seguirá en Alpine en la temporada 2027

La renovación fue anunciada por el equipo francés en la previa del Gran Premio de Italia y el piloto argentino continuará siendo compañero de Pierre Gasly

27 de agosto 2026 · 08:28hs
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Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine.

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine y seguirá compitiendo en la Fórmula 1 durante la temporada 2027.

Franco Colapinto continuará en Alpine

La escudería francesa confirmó que mantendrá sin cambios su formación de pilotos para el próximo año, por lo que el bonaerense continuará como compañero del francés Pierre Gasly.

Colapinto había llegado a Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025 y luego ocupó una butaca titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan.

El argentino fue ratificado para 2026 y logró una marcada evolución durante el campeonato, en el que sumó 19 puntos en seis Grandes Premios y colaboró para que la escudería alcanzara el sexto puesto en el Mundial de Constructores.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la dirigencia de Alpine valoró especialmente el crecimiento deportivo de Colapinto y la relación que construyó dentro y fuera de las pistas con Gasly.

El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, destacó la importancia de mantener una formación estable y aseguró que Colapinto “creció y maduró hasta convertirse en un gran piloto” durante la temporada.

“Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, afirmó el dirigente italiano.

Briatore sostuvo que la principal prioridad de Alpine continuará siendo el desarrollo de un monoplaza competitivo que les permita acercarse a los primeros lugares y luchar por victorias.

Por su parte, Colapinto expresó su satisfacción por la renovación y remarcó que se siente “muy feliz y muy cómodo” dentro de la estructura con sede en Enstone.

“Hemos logrado progresos significativos este año en comparación con el anterior. Todavía tenemos muchos objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y mejorar el auto”, señaló.

El piloto argentino también agradeció la confianza de Briatore, del director general Steve Nielsen y del resto de la escudería para sostenerlo como una de sus piezas principales de cara al futuro.

“Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla todo y concentrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, agregó.

La confirmación se produjo en la previa del Gran Premio de Italia, donde Colapinto contará con el paquete de actualizaciones que Alpine estrenó anticipadamente en el auto de Gasly durante la competencia disputada en Zandvoort.

Colapinto Alpine temporada
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