La Selección Argentina Sub 15 se impuso al combinado de la Liga Santafesina en Colón

La selección nacional Argentina Sub 15 que se prepara para el Sudamericano en Paraguay, derrotó a un combinado de la Liga Santafesina por 4 a 1, en el estadio Brigadier López del Club Atlético Colón

El combinado de la Liga Santafesina que jugó con el combinado nacional en Colón.

La Selección Argentina, dirigida por Adrián Gallará, se impuso 4-1 ante el combinado de la Liga Santafesina. Los goles albicelestes fueron marcados por Camilo Lacherra, Joaquín Reynoso, Jonathan Benítez y Mateo Amarilla. El viernes, el plantel afrontará su segundo encuentro de preparación ante un seleccionado de la Liga Departamental de Fútbol San Martín, en las instalaciones del Club Atlético San Jorge en el oeste de la provincia de Santa Fe.

Finalmente tuvo lugar el partido amistoso de la Selección de la Liga Santafesina y la Selección Argentina que pisó tierras de la Provincia Invencible para preparse de cara al torneo Sudamericano Sub 15 que se jugará en Paraguay en el mes de septiembre. Fueron tres días donde el combinado nacional nos regaló su prestigio, con su presencia y con este cruce ante los nuestros que seguramente los potenciará.

La casa de Colón, el estadio Brigadier General Estanislao López fue el escenario en el que esta tarde se midieron los 2010 de nuestro medio conducidos por Darío Cabrol contra la Sub 15 albiceleste de la cual Adrián Gallará lleva los destinos.

Fueron dos tiempos de cuarenta minutos en el que Argentina se impuso por 4 a 1 con goles de Bautista Burgueño, Joaquín Reinoso, Jonathan Benítez y Mateo Amarilla, mientras que Liam Domínguez convertía lo que era el uno-dos momentáneo en el scorer.

En muchos pasajes del partido se produjo paridad, en los duelos, en la técnica y en los conceptos de qué hacer sobre la gramilla, lo que al mundo liguista puso orgulloso del recurso humano que tiene la Santafesina en materia jugadores, sin dudas el reflejo de que el talento del suelo argento existe desde el kilómetro 1 al 3.694.

La Selección Argentina Sub 15 que se prepara para el Sudamericano en Paraguay.

La juvenil nacional hizo base en el hotel del predio Nery Pumpido, entrenó en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, esta mañana fue reconocida en la Legislatura de la provincia de Santa Fe y el viernes en San Jorge jugará ante la Selección de la Liga Departamental San Martín quedando prácticamente lista para ir a competir contra los mejores del Cono Sur.

Desde la Liga Santafesina de Fútbol expresaron su agradecimiento a la Selección Argentina por haberlos elegido para su preparación, a cada jugador, cada miembro del cuerpo técnico, a cada dirigente que llegó hasta la Capital de La Bota y a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

Las formaciones

Selectivo Santafesino: Nereo Burdkardt; Bruno Gaetee, Be njamín Castillo, Ian Angel mi, Federico Lorenzón, Thiago Vera, Benjamín Ursprung, Juan Depetris, Gonzalo Criscione, Liam Domínguez y Valentín Piedrabuena. DT. Darío Cabrol.

Selección Sub 15: Rodolfo Durante; Elián Rocha, Jeremías Kadijevic, Ramiro Díaz, Bautista Burgueño, Thiago Marín, Felipe Benavidez, Ian Mosqueira, Mateo Amarilla, Joaquín Reynoso y Camilo Lacherra. DT. Adrián Gallará.

Árbitro: Joaquín Urbani.