Cómo votaron los diputados santafesinos ley de Inocencia Fiscal II, reforma del Banco Central y Patentes

Radiografía de la votación de los legisladores de Santa Fe en Diputados de la Nación de la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Patentes

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) , el proyecto de Inocencia Fiscal II y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en una sesión clave celebrada este miércoles. Cómo votaron los legisladores de Santa Fe.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA ("Emisión Cero") busca consagrar por ley el fin del financiamiento monetario al déficit fiscal.

Fin al Tesoro: se prohíbe de forma explícita que el Banco Central otorgue adelantos transitorios o compre títulos públicos de manera directa.

se prohíbe de forma explícita que el Banco Central otorgue adelantos transitorios o compre títulos públicos de manera directa. Ganancias blindadas: las utilidades contables o diferencias de cambio ya no se podrán transferir al Tesoro. Se deben usar para recomponer el patrimonio del banco o cancelar deuda pública.

las utilidades contables o diferencias de cambio ya no se podrán transferir al Tesoro. Se deben usar para recomponer el patrimonio del banco o cancelar deuda pública. Garantías en oro: faculta el uso de las reservas en oro y moneda extranjera como garantía para operaciones financieras específicas.

faculta el uso de las reservas en oro y moneda extranjera como garantía para operaciones financieras específicas. Estabilidad institucional: para remover al presidente del BCRA se requerirá la justificación de una causal grave y el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

La ley de Inocencia Fiscal II es una reforma penal tributaria y de regularización que busca flexibilizar condiciones para atraer capitales al circuito formal. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno que introduce cambios en el régimen tributario y busca modificar la relación entre los contribuyentes y el Estado frente a posibles incumplimientos fiscales.

Declaración simplificada: elimina los topes de patrimonio e ingresos para acceder al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Aplica a residentes fiscales excluyendo a los catalogados como Grandes Contribuyentes Nacionales.

elimina los topes de patrimonio e ingresos para acceder al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Aplica a residentes fiscales excluyendo a los catalogados como Grandes Contribuyentes Nacionales. Límite al Arca: pone pisos mínimos de relevancia para que la agencia recaudadora realice ajustes tributarios y eleva a 5% el margen de "discrepancia significativa" para evitar que un error menor haga perder beneficios fiscales al contribuyente.

pone pisos mínimos de relevancia para que la agencia recaudadora realice ajustes tributarios y eleva a 5% el margen de "discrepancia significativa" para evitar que un error menor haga perder beneficios fiscales al contribuyente. Filosofía del proyecto: el oficialismo lo defendió bajo la premisa de "confiar en el contribuyente" y dejar de considerarlo sospechoso por haber resguardado sus ahorros en la informalidad durante crisis previas.

El tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un convenio internacional que unifica y simplifica los trámites para registrar patentes en múltiples países de forma simultánea. El Ejecutivo argumentó que facilitará la llegada de inversiones tecnológicas y otorgará mayor seguridad jurídica a los inventores locales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Cómo votaron los diputados santafesinos

La votación reflejó la fuerte fragmentación de la Cámara nacional. Se dividieron marcadamente según sus pertenencias partidarias.

Bloque del Sí (votaron a favor de los 3 proyectos): este grupo alineó sus votos de forma unánime para respaldar el paquete económico del Ejecutivo nacional.

Romina Diez (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) – Tuvo a su cargo el discurso de cierre del debate de Patentes.

(La Libertad Avanza) – Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Ángel Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Valentina Ravera (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Álvaro González (PRO)

(PRO) Germana Figueroa Casas (PRO)

(PRO) Alejandro Bongiovanni (PRO)

(PRO) Verónica Razzini (PRO)

Bloque del Consenso (votos divididos o con matices): legisladores pertenecientes a la UCR y al interbloque federal/provincial apoyaron la gobernabilidad en las reformas estructurales del BCRA y Patentes, pero mostraron diferencias puntuales en el articulado o la votación de la flexibilización fiscal.

Mario Barletta (UCR / Unidos): a favor en BCRA y Patentes; a favor en Inocencia Fiscal.

(UCR / Unidos): en BCRA y Patentes; en Inocencia Fiscal. Melina Giorgi (UCR / Unidos): a favor en BCRA y Patentes; a favor en Inocencia Fiscal.

(UCR / Unidos): en BCRA y Patentes; en Inocencia Fiscal. Martín Tejeda (UCR / Unidos): a favor en BCRA y Patentes; abstención en pasajes específicos de Inocencia Fiscal.

(UCR / Unidos): en BCRA y Patentes; en pasajes específicos de Inocencia Fiscal. Gisela Scaglia (Provincias Unidas - origen PRO): a favor de la reforma del BCRA y Patentes; acompañó en general Inocencia Fiscal.

Bloque del NO (votaron en contra de BCRA e Inocencia Fiscal): el bloque opositor se plantó en un rechazo ideológico y técnico. Sostuvieron que la reforma del BCRA debilita al Estado ante crisis económicas y acusaron al proyecto fiscal de ser un beneficio exclusivo para grandes evasores.

Germán Martínez (Unión por la Patria) – Impulsó activamente las mociones de rechazo en el recinto.

(Unión por la Patria) – Impulsó activamente las mociones de rechazo en el recinto.

Florencia Carignano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria)

Diego Giuliano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria)

Celia Arena (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria)

Roberto Mirabella (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria)

Caren Tepp (Fuerza Patria / PJ)

(Fuerza Patria / PJ)

Agustín Rossi (Fuerza Patria / PJ)

(Fuerza Patria / PJ)

Alejandra Borgatta (Fuerza Patria / PJ)

(Fuerza Patria / PJ)

Mónica Fein (Socialismo / Provincias Unidas) – Votó a favor únicamente del Tratado de Patentes por acuerdos científicos, pero en contra de todo el paquete económico.

(Socialismo / Provincias Unidas) – Votó a favor únicamente del Tratado de Patentes por acuerdos científicos, pero en contra de todo el paquete económico.

Esteban Paulón (Socialismo / Provincias Unidas) – Mismo esquema: rechazo tajante a la reforma penal tributaria y monetaria.

Pablo Farías (Socialismo / Provincias Unidas) – Rechazó el núcleo fiscal y monetario.

Asistencia perfecta: en las listas oficiales los 19 representantes provinciales estuvieron sentados en sus bancas durante las votaciones nominales de la madrugada, reflejando la altísima importancia que tenía este debate para las provincias.