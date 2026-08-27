Uno Santa Fe | Ovación | Las Leonas

Las Leonas van por la final del Mundial de hockey ante Australia

El seleccionado nacional femenino Las Leonas se medirán este jueves desde las 15.30, hora argentina, ante Australia por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 08:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Las Leonas van por la final del Mundial de hockey sobre césped ante Australia.

Las Leonas van por la final del Mundial de hockey sobre césped ante Australia.

Las Leonas enfrentarán a Australia, que finalizó segunda del Grupo E con dos puntos. La semifinal se jugará este jueves 27 de agosto, desde las 15.30 (hora argentina), en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Los Leones se medirán con Alemania, ganador del Grupo F. El encuentro se disputará el viernes 28 de agosto, desde las 15.30 (hora argentina), también en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Argentina va por la final en el Mundial de hockey

Las Leonas enfrentarán a Australia este jueves desde las 15.30 por una de las semifinales del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El partido se jugará en la Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y podrá verse en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium.

El seleccionado nacional, que busca su tercer título del mundo, saldrá a la cancha conociendo a su potencial rival ya que a las 13:00 jugarán la otra semifinal las anfitrionas: Países Bajos y Bélgica.

Argentina llega a esta instancia invicta y como ganadora del grupo F de la segunda ronda. El equipo dirigido por Fernando Ferrara empató 1-1 con Estados Unidos, venció 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia en la primera fase, mientras que en la segunda ronda derrotó 3-0 a España y empató 0-0 con Bélgica.

Australia, en cambio, tuvo un recorrido más irregular y avanzó a las semifinales como segunda del grupo E. Las Hockeyroos empataron 1-1 con China y 1-1 con India, después de haber arrastrado una derrota ante Países Bajos.

El antecedente reciente favorece a Las Leonas, que este año vencieron a Australia dos veces por la Pro League, por 1-0 y 3-0. Además, Argentina buscará volver a una final mundialista después de haber sido subcampeona en 2022.

La otra semifinal será protagonizada por Países Bajos y Bélgica, desde las 13. Los ganadores de ambos partidos jugarán la final el sábado, mientras que los perdedores disputarán el partido por la medalla de bronce. ¿Qué pasa si empatan? No habrá alargue: el ganador se definirá directamente mediante shoot-outs, los tradicionales penales australianos.

Las Leonas Mundial Australia
Noticias relacionadas
Las Leonas vencieron a España y se clasificaron a las semifinales del Mundial.

Las Leonas le ganaron 3-0 a España y se clasificaron a las semifinales del Mundial

 Las Leonas derrotaron a Escocia en el Mundial de hockey y clasificaron a la segunda fase.

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Las Leonas vencieron a Alemania en un partido infartante en el Mundial 2026.

Las Leonas consiguieron un triunfo clave frente a Alemania en el Mundial

Eduardo Coudet dejará de ser el DT de River

Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador de River

Lo último

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

Es más daño que robo: por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

"Es más daño que robo": por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

Último Momento
Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

Es más daño que robo: por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

"Es más daño que robo": por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

La racha que le permitió a Colón sumar más que Ferro y Deportivo Morón

La racha que le permitió a Colón sumar más que Ferro y Deportivo Morón

Estudiantes de seis escuelas de Santa Fe plasmarán en murales reflexiones sobre salud mental y entornos digitales

Estudiantes de seis escuelas de Santa Fe plasmarán en murales reflexiones sobre salud mental y entornos digitales

Ovación
Fórmula 1: Franco Colapinto renovó contrato y seguirá en Alpine en la temporada 2027

Fórmula 1: Franco Colapinto renovó contrato y seguirá en Alpine en la temporada 2027

Se puso en marcha la 2° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Se puso en marcha la 2° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Stefanía Antoniazzi y su huella en Las Leonas: liderazgo, garra y el sueño de los Juegos Suramericanos 2026

Stefanía Antoniazzi y su huella en Las Leonas: liderazgo, garra y el sueño de los Juegos Suramericanos 2026

Se puso en marcha el Mundial de Canotaje Velocidad en Poznań, Polonia

Se puso en marcha el Mundial de Canotaje Velocidad en Poznań, Polonia

Gobernador Crespo y San Justo, protagonistas del recorrido de la Antorcha Suramericana

Gobernador Crespo y San Justo, protagonistas del recorrido de la Antorcha Suramericana

Policiales
Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio