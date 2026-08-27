Las Leonas van por la final del Mundial de hockey ante Australia

El seleccionado nacional femenino Las Leonas se medirán este jueves desde las 15.30, hora argentina, ante Australia por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026 que se juega en Países Bajos

Las Leonas van por la final del Mundial de hockey sobre césped ante Australia.

Las Leonas enfrentarán a Australia, que finalizó segunda del Grupo E con dos puntos. La semifinal se jugará este jueves 27 de agosto, desde las 15.30 (hora argentina), en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Los Leones se medirán con Alemania, ganador del Grupo F. El encuentro se disputará el viernes 28 de agosto, desde las 15.30 (hora argentina), también en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Argentina va por la final en el Mundial de hockey

Las Leonas enfrentarán a Australia este jueves desde las 15.30 por una de las semifinales del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El partido se jugará en la Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y podrá verse en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium.

El seleccionado nacional, que busca su tercer título del mundo, saldrá a la cancha conociendo a su potencial rival ya que a las 13:00 jugarán la otra semifinal las anfitrionas: Países Bajos y Bélgica.

Argentina llega a esta instancia invicta y como ganadora del grupo F de la segunda ronda. El equipo dirigido por Fernando Ferrara empató 1-1 con Estados Unidos, venció 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia en la primera fase, mientras que en la segunda ronda derrotó 3-0 a España y empató 0-0 con Bélgica.

Australia, en cambio, tuvo un recorrido más irregular y avanzó a las semifinales como segunda del grupo E. Las Hockeyroos empataron 1-1 con China y 1-1 con India, después de haber arrastrado una derrota ante Países Bajos.

El antecedente reciente favorece a Las Leonas, que este año vencieron a Australia dos veces por la Pro League, por 1-0 y 3-0. Además, Argentina buscará volver a una final mundialista después de haber sido subcampeona en 2022.

La otra semifinal será protagonizada por Países Bajos y Bélgica, desde las 13. Los ganadores de ambos partidos jugarán la final el sábado, mientras que los perdedores disputarán el partido por la medalla de bronce. ¿Qué pasa si empatan? No habrá alargue: el ganador se definirá directamente mediante shoot-outs, los tradicionales penales australianos.