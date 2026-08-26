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Fuerte presencia de Colón en el equipo más valioso de la Primera Nacional

Dos jugadores de Colón fueron incluidos en el once más valioso de la categoría según Transfermarkt. Ambos atraviesan una gran temporada con la rojinegra.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 16:37hs
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Fuerte presencia de Colón en el equipo más valioso de la Primera Nacional

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón tiene presencia doble en el equipo más valioso de la Primera Nacional, según la valuación de Transfermarkt. Se trata de Ignacio Lago y Julián Marcioni, dos de los futbolistas que forman parte de la estructura ofensiva del conjunto rojinegro.

La inclusión de ambos representa un dato destacado para el Sabalero, que busca mantenerse como uno de los protagonistas de la Zona A y pelear por los primeros lugares del campeonato.

Lago, una de las figuras de Colón

Ignacio Lago, con una cotización de 600.000 euros, aparece como uno de los nombres más importantes de Colón en la temporada. Según los registros de Transfermarkt, disputó 25 partidos de la Primera Nacional, con 11 goles y seis asistencias, además de acumular 2.130 minutos en cancha.

Esos números reflejan el peso que tuvo el delantero en la campaña sabalera y explican su presencia dentro del equipo más valioso de la categoría.

Lago se convirtió además en una de las principales cartas ofensivas de Colón y en uno de los jugadores que más desequilibrio aportó durante el torneo.

Marcioni, otro representante de Colón

El otro futbolista de Colón que integra el equipo es Julián Marcioni, quien también tuvo una participación importante durante la temporada. El exjugador de Patronato aparece con una cotización de 550.000 euros.

De acuerdo con Transfermarkt, Marcioni disputó 23 partidos, convirtió cuatro goles y aportó cinco asistencias, con un total de 1.752 minutos en la Primera Nacional.

De esta manera, el Sabalero consigue colocar dos futbolistas dentro de la formación más valiosa del campeonato, un reconocimiento individual que también refleja el protagonismo que ambos tuvieron en la campaña del equipo.

Dos nombres de Colón entre los más destacados

La presencia de Lago y Marcioni en este equipo elaborado a partir de las valuaciones de Transfermarkt vuelve a poner en evidencia el peso individual del plantel rojinegro dentro de la Primera Nacional.

Mientras Colón continúa enfocado en la pelea por los primeros puestos de la Zona A, Lago y Marcioni aparecen como dos de sus principales activos futbolísticos, respaldados además por números que los ubican entre los nombres destacados de la categoría.

Colón Primera Nacional lago
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