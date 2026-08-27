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Se puso en marcha la 2° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Cuatro cotejos dieron inicio al segundo capítulo del Clausura de Liga Santafesina, con triunfos de Gimnasia y Esgrima, Cosmos y Sanjustino, mientras que Colón (SJ) igualó con Independiente en Santo Tomé

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 08:43hs
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Independiente de Santo Tomé y Colón de San Justo igualaron 2 a 2 en el inicio de la segunda fecha del Clausura.

foto gentileza Facu Rean.

Independiente de Santo Tomé y Colón de San Justo igualaron 2 a 2 en el inicio de la segunda fecha del Clausura.

La competencia en los diversos estamentos de la Liga Santafesina de Fútbol no descansa y por eso se puso en acción la segunda fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli. Cuatro partidos se jugaron, y todos, por los equipos que harán su debut el próximo fin de semana en el Regional Federal Amateur que organiza el Consejo Federal de AFA.

En la Zona A se registró la victoria de Cosmos sobre Sportivo Guadalupe y el empate entre Independiente y Colón de San Justo, mientras que en la Zona B, Gimnasia y Esgrima derrotó a Ciclón Racing, y Sanjustino hizo lo propio con la Academia Cabrera en el predio Nery Pumpido.

Arrancó la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Tal como estaba previsto en la noche del miércoles se disputaron cuatro de los adelantos programados para esta segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli de la máxima división de la Liga Santafesina: El Pistolero ganó jugando de local en Recreo, Comos goleó en una de las canchas del predio Nery Pumpido, en tanto que Sanjustino también sacó un resultado holgado pero en la cancha contigua. En Santo Tomé, el campeón empató en su visita a Independiente.

Por la Zona A, en el estadio el Jardín de La Perla del Oeste, en Recreo Sur, Gimnasia y Esgrima de Ciudadela venció por 3 a 1 Ciclón Racing bajo el referato de Juan Bonnin. Los goles para el Pistolero fueron convertidos por Emiliano Delgado en dos oportunidades, y uno de Juan Freyre, mientras que para el conjunto de barrio Guadalupe descontó Franco Gigena.

En Recreo Sur, Gimnasia y Esgrima cosech&oacute; un importante triunfo sobre Cicl&oacute;n Racing.

En Recreo Sur, Gimnasia y Esgrima cosechó un importante triunfo sobre Ciclón Racing.

En el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, Independiente y Colón de San Justo igualaron 2 a 2 bajo el control de Gastón Freyre. En un partido disputado y con una segunda parte de poco juego y muchas interrupciones, el Conquistador mantuvo la tónica del encuentro, no pudieron bajar revoluciones, y se llevaron un punto de Santo Tomé. El equipo de Chiementín ahora suma 4 puntos sobre 6 y mantiene un largo invicto liguista.

Abrió la cuenta Maximiliano Osurak a los 4 minutos del primer tiempo, a los 19, llegó la igualdad de Marcelo Romero, y a los 28, lo hizo Bruno Carabajal. A los 46´ llegó la igualdad del elenco campeón del Apertura, Osvaldo Arroyo. Fueron expulsados Nicolás Albornoz en el dueño de casa, y en la visita, sobre el final del encuentro, Francisco Ortega.

Ahora, el conjunto del Portón del Norte deberá cambiar el chip, ya que el domingo comienza un nuevo desafío. Colón de San Justo recibirá a Sanjustino por la primera fecha del Regional Amateur, nada más y nada menos que en una nueva edición del clásico que se concretará en el Mercedes Alesso de Bieler.

En el predio Nery Pumpido, Sanjustino dio otro golpe de autoridad. El Matador goleó a la Academia Cabrera por 3 a 0 bajo el arbitraje de Miguel Mesquida. Los goles para el conjunto conducido por Marcelo Molina llegaron por intermedio de Leandro Zabala en el primer tiempo, mientras que en el complemento, llegaron las conquistas de Lautaro Oggier y Agustín Jara.

El elenco verde y blanco mostró destellos de buen fútbol, supo hacer referencias de ataque en el talento individual de sus refuerzos y llega de la mejor manera al inicio del Torneo Regional Amateur. El domingo comienza su historia regional como visitante, pero paradójicamente dentro de la ciudad, ante su rival de toda la vida.

Cicl&oacute;n Racing cay&oacute; ante el Pistolero, previo al debut del domingo pr&oacute;ximo ante Cosmos en el Regional Amateur. &nbsp;

Ciclón Racing cayó ante el Pistolero, previo al debut del domingo próximo ante Cosmos en el Regional Amateur.

En la continuidad del segundo capítulo del Clausura, este viernes 28 de agosto habrá dos encuentros. A partir de las 15.30, en el predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe se medirá con La Salle Jobson con el control de Joaquín Urbani, mientras que a partir de las 21.30, en el estadio Rodolfo Candioti, ubicado en el extremo norte del departamento La Capital, Juventud Unida jugará con Ciclón Norte de Cayastá con el control de Carlos Céspedes.

El próximo sábado 29 de agosto, en los nuevos horarios, 16 y las 14, en primera y reserva, se medirán: Colón de Santa Fe con Ateneo Inmaculada, Universidad del Litoral con Nobleza, y Newell´s con Las Flores II en la Zona A, mientras que en la Zona B lo harán El Quillá con La Perla, Academia Cabrera con Sanjustino y Nacional con Deportivo Santa Rosa.

Posiciones

-Zona A: Cosmos y Colón de San Justo 4; Juventud Unida y Universidad 3; Independiente 2, Ateneo Inmaculada y Nobleza de Recreo 1; Las Flores II, Newell´s, COlón y Sportivo Guadalupe 0.

-Zona B: Sanjustino 6; Unión, Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima, La Perla del Oeste y La Salle Jobson 3; El Quillá y Ciclón Racing 1; Nacional, Ciclón Norte y Academia Cabrera 0.

Próxima fecha (3°)

-Zona A: Newell´s con Nacional, Las Flores II con Independiente, Colón de San Justo con Universidad, Nobleza con Cosmos, Sportivo Guadalupe con Colón y Ateneo Inmaculada con Juventud Unida de Candioti.

-Zona B: Deportivo Santa Rosa con Academia Cabrera, Sanjustino con Náutico El Quillá, La Perla del Oeste con Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing con Unión y La Salle Jobson con Ciclón Norte.

Torneo Clausura Lautaro Fagioli
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