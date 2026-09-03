Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 3 de septiembre

3 de septiembre 2026 · 07:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Horóscopo Virgo

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo

Horóscopo del jueves, 3 de septiembre:

Aries 21 mar – 19 abr

Tu vitalidad está en un punto alto hoy. Aprovechá este envión para terminar ese proyecto que tenías postergado en tu escritorio; la satisfacción de completar tareas pendientes te va a renovar el espíritu por completo.

Tauro 20 abr – 20 may

Un encuentro inesperado con una persona querida te va a cambiar el humor para mejor. No dudes en hacerte un tiempo para compartir un café o una charla, ya que ese vínculo es lo que hoy te brinda calma y mucha alegría.

Géminis 21 may – 20 jun

Hoy es el día ideal para ordenar tus ideas y priorizar lo que realmente te hace bien. Si sentís que el ritmo es acelerado, tomate un momento para respirar y organizar tu agenda, verás que todo fluye con mucha más naturalidad.

Cáncer 21 jun – 22 jul

Sentís una conexión especial con tu entorno hogareño. Es una jornada perfecta para embellecer un rincón de tu casa o disfrutar de una cena tranquila. Cuidar tu espacio personal te hará sentir mucho más pleno y descansado.

Leo 23 jul – 22 ago

Tu carisma natural brilla con fuerza hoy y se nota en cómo te relacionas con los demás. Aprovechá para proponer una idea en tu trabajo o simplemente para liderar ese grupo de amigos que busca un plan diferente para disfrutar la tarde.

Virgo 23 ago – 22 sep

La precisión que te caracteriza te ayudará a resolver un pequeño inconveniente hoy mismo. Confiá en tu capacidad de análisis, mantené la calma y verás cómo, con un poco de paciencia, encontrás la solución más eficiente y sencilla.

Libra 23 sep – 22 oct

El equilibrio está a tu alcance si te permitís escuchar también tu voz interior. Dedicale un momento a ese hobbie que tanto te gusta; renovar tus energías a través del arte o el esparcimiento le hará muy bien a tu ánimo general.

Escorpio 23 oct – 21 nov

Tu intuición no falla y te guiará hacia la decisión correcta en un tema familiar importante. Escuchá lo que tu instinto tiene para decirte, ya que vas a encontrar las palabras justas para acercar posturas y mejorar el clima entre los tuyos.

Sagitario 22 nov – 21 dic

Las ganas de aprender algo nuevo te van a impulsar hoy. Quizás encuentres un curso, un libro o simplemente una charla interesante que despierte tu curiosidad. Nutrir la mente es una excelente forma de mantenerte motivado.

Capricornio 22 dic – 19 ene

Tu constancia empieza a dar los resultados que esperabas. No pierdas de vista tus metas, pero tampoco te olvides de reconocer tus pequeños avances diarios. Valorar tu propio esfuerzo es clave para seguir avanzando con paso firme.

Acuario 20 ene – 18 feb

La originalidad es tu mejor aliada hoy. Si te sentís estancado con una rutina, probá cambiar el orden de tus actividades o buscar un camino distinto para llegar a tus objetivos. La variedad te va a aportar una energía renovadora.

Piscis 19 feb – 20 mar

Tu sensibilidad te permitirá notar detalles que otros pasan por alto, lo cual te permitirá ayudar a alguien que lo necesita. Un gesto amable o una palabra de aliento bastarán para fortalecer la relación con tus afectos.

Horóscopo jueves septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Mourinho sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina: Lo vamos a echar de menos

Mourinho sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina: "Lo vamos a echar de menos"

Prefederal: Rivadavia se quedó con el Clásico ante Gimnasia

Prefederal: Rivadavia se quedó con el Clásico ante Gimnasia

Giaccone y su gran presente en Unión: Me siento preparado

Giaccone y su gran presente en Unión: "Me siento preparado"

Último Momento
Mourinho sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina: Lo vamos a echar de menos

Mourinho sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina: "Lo vamos a echar de menos"

Prefederal: Rivadavia se quedó con el Clásico ante Gimnasia

Prefederal: Rivadavia se quedó con el Clásico ante Gimnasia

Giaccone y su gran presente en Unión: Me siento preparado

Giaccone y su gran presente en Unión: "Me siento preparado"

Universitario y los valores que se transmiten hechos realidad

Universitario y los valores que se transmiten hechos realidad

La buena noticia que recibieron los socios de Colón para el partido con Deportivo Morón

La buena noticia que recibieron los socios de Colón para el partido con Deportivo Morón

Ovación
Unión ya conoce a sus rivales para la próxima Liga Argentina

Unión ya conoce a sus rivales para la próxima Liga Argentina

Prefederal: Rivadavia se quedó con el Clásico ante Gimnasia

Prefederal: Rivadavia se quedó con el Clásico ante Gimnasia

Se completaron los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Se completaron los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Universitario y los valores que se transmiten hechos realidad

Universitario y los valores que se transmiten hechos realidad

Duelo de argentinos en el US Open: Etcheverry y Navone serán rivales en la tercera ronda

Duelo de argentinos en el US Open: Etcheverry y Navone serán rivales en la tercera ronda

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"