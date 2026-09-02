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Un minuto para el 10 que marcó para siempre la historia de Argentina

La AFA decidió homenajear a Lionel Messi en la próxima jornada de todas sus disciplinas con un minuto de aplausos durante los partidos.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 15:55hs
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Messi tendrá su minuto de gloria en todas las canchas del fútbol argentino.

Messi tendrá su minuto de gloria en todas las canchas del fútbol argentino.

Lionel Messi tendrá un reconocimiento especial por su trayectoria con la Selección Argentina. La Asociación del Fútbol Argentino dispuso que todos los encuentros de la próxima fecha, tanto masculinos como femeninos y en todas las categorías, tengan una pausa especial a los diez minutos del primer tiempo para homenajear al capitán argentino.

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Un reconocimiento para el capitán argentino

La Asociación del Fútbol Argentino prepara un homenaje especial para Lionel Messi. La entidad determinó que la próxima jornada de todas las categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas, tenga un momento dedicado exclusivamente al futbolista argentino.

La iniciativa establece que cada partido deberá detenerse cuando el reloj marque los diez minutos del primer tiempo. En ese momento, los protagonistas deberán realizar un minuto de aplausos como reconocimiento a la trayectoria que Messi construyó con la camiseta de la Selección Argentina.

De esta manera, el homenaje alcanzará a las distintas competencias que se desarrollen bajo la órbita de la AFA. No se limitará únicamente al fútbol profesional, sino que también incluirá las diferentes categorías y disciplinas, con participación tanto de equipos masculinos como femeninos.

La elección del minuto diez tiene un significado especial. El número que Messi utiliza históricamente en la Selección Argentina estará presente en cada cancha durante esta jornada, convirtiéndose en el símbolo elegido para destacar su enorme recorrido con el combinado nacional.

Una trayectoria que dejó una huella imborrable

El homenaje busca reconocer todo lo que Messi aportó a la Selección Argentina a lo largo de su carrera. Desde su debut con la camiseta albiceleste, el capitán fue protagonista de distintas generaciones y terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.

Con el seleccionado, el rosarino atravesó momentos de enorme exigencia y también consiguió títulos que marcaron una época. La obtención de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar quedaron como algunos de los capítulos más destacados de su recorrido internacional.

Además de los trofeos, Messi se transformó en un referente para millones de argentinos y en el líder de una Selección que logró recuperar el protagonismo mundial. Su vínculo con la camiseta argentina trascendió los resultados y se convirtió en una parte fundamental de su carrera.

Por eso, la AFA decidió que el reconocimiento sea colectivo y llegue a cada rincón del fútbol argentino. Durante la próxima fecha, jugadores, cuerpos técnicos y espectadores compartirán un minuto de aplausos en honor a una trayectoria que ya forma parte de la historia de la Selección.

A los diez minutos de cada encuentro, el fútbol argentino hará una pausa para reconocer a Lionel Messi y celebrar todo lo que el capitán consiguió defendiendo los colores de Argentina.

minuto diez AFA Messi
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