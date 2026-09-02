Se viene el séptimo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Por la 7° fecha de la Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby, el escolta CRAI visitará a La Salle en Cabaña Leiva, y Santa Fe Rugby se presentará en San Vicente. Universitario queda puntero.

La competencia que organiza la Unión Santafesina de rugby tendrá este sábado una nueva jornada correspondiente a la fase inicial.

Aprovechando la ventana en el Torneo Regional del Litoral serán dos fines de semana con actividad en la Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby. Se trata de la séptima fecha con a concretarse este sábado 5 de septiembre, con partidos que darán comienzo a partir de las 16, con cruces más que atractivos y en el que pugnan por terminar lo más arriba posible. El certamen cuenta con el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe.

Actividad en la Copa Santa Fe de rugby

En cuanto a Primera, a la vera de la ruta provincial 70, en la ciudad cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela recibirá a Alma Juniors de Esperanza con el control de Mateo Ciaccio, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará un lindo duelo con CRAI con el arbitraje de Fernando De Feo.

Por su parte, a la vera de la ruta nacional 34, Atlético Almirante Brown de San Vicente jugará con Santa Fe Rugby con el referato de Nicolás Barraza, mientras que en la ciudad de Santo Tomé, Cha Roga Club se medirá con Querandí RC eon el control de Joaquín Zapata. En la oportunidad quedará libre el puntero Universitario de Santa Fe.

Recordemos que el próximo sábado 12 de septiembre será el turno de la octava fecha en el cual se medirán Santa Fe Rugby con Cha Roga, CRAI con Brown de San Vicente, Alma Juniors de Esperanza con La Salle Jobson, y Universitario de Santa Fe con CRAR en barrio Las Delicias. Quedará libre Querandí RC.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Universitario 24,, CRAI 21, Alma Juniors 20, CRAR de Rafaela 17, Brown de San Vicente 16, La Salle Jobson 14, Santa Fe Rugby 13, Querandí RC y Cha Roga Club 1.

En cuanto a la división reserva, a las 14.15, CRAR de Rafaela jugará con Alma Juniors de Esperanza con el arbitraje de Leonardo Del Río, Brown de San Vicente con Santa Fe Rugby con el control de Rodrigo Grenón, Cha Roga con Querandí con el seguimiento de Carlos Recce, y La Salle Jobson con CRAI con el arbitraje de Bruno Martino.

La tabla de colocaciones se encuentra así: CRAI 24, CRAR de Rafaela 21, Universitario 20, Santa Fe Rugby 19, La Salle Jobson 13, Alma Juniors de Esperanza 11, Cha Roga 10, Brown de San Vicente 5, Querandí RC 2.

Santa Fe Rugby visitará a Brown en San Vicente, y el Jobson recibirá la visita del CRAI.

En el Torneo Dos Orillas de juveniles

El próximo sábado 5 de septiembre, por la Final de Oro, en M19, a las 15, CRAR de Rafaela jugará con Santa Fe Rugby (Facundo Puntillo), y Estudiantes con CRAI. En Menores de 17, a las 12.45, Santa Fe Rugby se medirá con Universitario (Juan Pablo Ferino), y Rowing con Estudiantes. En M16, a las 11, Universitario con Tilcara (Alfredo Fun), y Estudiantes con Santa Fe Rugby. En M15, 11.30, CRAI jugará con La Salle Jobson (Cristian Kuverling), y Estudiantes con Santa Fe Rugby. En M14, a las 10, CRAI jugará La Salle Jobson (Zoe Charvey), y CAE con Santa Fe RC.

En la Final de Plata, en M19, a las 12.30, La Salle Jobson con Tilcara (Lucio Katona), y Universitario con Rowing (Gustavo Gilardoni). En M17, a las 11, La Salle Jobson con CRAI (Mariano Fernández) y Tilcara con CRAR. En M16, a las 11, Cha Roga con Rowing (Max Maignien) y a las 13, CRAI con CRAR de Rafaela (Mario Cavenaghi). En M15, jugarán Rowing con Universitario, y Tilcara con CRAR de Rafaela. En M14, Rowing con Universitario, y Tilcara con CRAR de Rafaela.

En la Final de Bronce, en M17, a las 12.30, Brown de San Vicente con Querandí (Gustavo Rostagno); en M16, a las 12.30, San Carlos con La Salle Jobson (Leopoldo Torres); 13, Brown de San Vicente con Alma Juniors, y Cha Roga con Alma Juniors (Oscar Baruffato). En M15, a las 12.30, Cha Roga con Alma Juniors (Enrique Farjath). En M14, a las 11, jugarán Cha Roga con Alma Juniors de Esperanza.

Más actividad de la ovalada

En cuanto al Torneo de Clubes en Desarrollo, por la Copa Santa Fe, el domingo 6, a las 14.15, Atlético San Jorge recibirá a Jorge Newbery de Gálvez, mientras que a las 16, los Guaycurúes de Sunchales se medirá con Coronda RC con el control de Federico Burkwardt.

En el Torneo Regional del Litoral Femenino, el próximo domingo 6 de septiembre, se disputará la tercera fecha en las instalaciones de Cha Roga Club en Santo Tomé. En primera división jugarán Echagüe con Caranchos (Joaquín Zapata); 12.30, Mulitas con Old Resian (Alfredo Fun); 13.10, Cha Roga con Alma Juniors de Esperanza (Joaquín Zapata); 14.10, Echagüe con Old Resian (Alfredo Fun), y a las 14.50, Mulitas con Caranchos (Joaquín Zapata). Las posiciones se encuentran así: Cha Roga 19, Echague de Paraná 11, Caranchos de Rosario 7, Old Resian y Alma Juniors de Esperanza 5; Mulitas de Paysandú 4.