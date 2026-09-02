La Selección Argentina volverá a jugar en el país y prepara sus primeros amistosos

La AFA trabaja en la organización de amistosos para septiembre de la Selección Argentina, con Buenos Aires, Córdoba y Rosario como posibles escenarios.

La Selección Argentina se prepara para una nueva etapa y volverá a presentarse en territorio nacional durante la próxima ventana internacional. La AFA proyecta organizar dos o tres amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, con posibles sedes en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Los rivales todavía no fueron confirmados y la planificación continúa avanzando.

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La AFA prepara una serie de amistosos en Argentina

La Selección Argentina volverá a jugar en el país durante la próxima fecha internacional. La Asociación del Fútbol Argentino trabaja en la organización de dos o tres encuentros preparatorios que se disputarían entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

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La intención es que el equipo dirigido por Lionel Scaloni pueda presentarse nuevamente ante el público argentino y que los partidos se desarrollen en distintas ciudades.

Entre las alternativas que analiza la AFA aparecen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Las conversaciones para definir los escenarios se encuentran avanzadas, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la totalidad de las sedes.

Tampoco están definidos los rivales. La organización continúa trabajando para encontrar selecciones que puedan formar parte de esta serie de compromisos, que tendrán como principal objetivo darle rodaje al equipo durante una nueva etapa.

El calendario internacional abre así una oportunidad para que Scaloni continúe evaluando futbolistas y variantes. Los amistosos permitirán observar el funcionamiento del seleccionado frente a distintos adversarios y comenzar a darle forma al grupo que continuará representando al país.

La elección de Argentina como sede de estos encuentros también responde a un momento particular para el seleccionado. La próxima presentación tendrá un significado especial debido a que será la primera serie de partidos en el país después de la última Copa del Mundo.

Una nueva etapa para la Albiceleste

El seleccionado afrontará estos compromisos con un escenario diferente. La decisión de Lionel Messi de no continuar jugando para Argentina modificó los planes que existían alrededor de la próxima ventana internacional.

Antes de conocerse esa determinación, incluso se había evaluado la posibilidad de organizar una gira por China. Sin embargo, esa alternativa perdió fuerza y la AFA optó por avanzar con la posibilidad de disputar los encuentros dentro del territorio argentino.

La ausencia del capitán marcará inevitablemente el comienzo de una etapa distinta. Scaloni deberá continuar con el proceso de renovación y encontrar nuevas referencias dentro del plantel.

Los amistosos serán una buena oportunidad para que otros futbolistas asuman mayor protagonismo y para que el entrenador pueda probar diferentes alternativas sin la presión propia de una competencia oficial.

Además, la AFA deberá resolver una cuestión relacionada con las sanciones impuestas por la FIFA después de los incidentes ocurridos durante la final del Mundial. Existe todavía una duda respecto de si esas medidas también tendrán efecto sobre los partidos amistosos o si solamente serán aplicables en encuentros oficiales.

Las sanciones incluyen suspensiones para determinados futbolistas y restricciones relacionadas con el ingreso de público. Por ese motivo, la definición será importante para terminar de organizar los partidos y establecer las condiciones en las que se disputarán.

Mientras tanto, la AFA continúa trabajando en la programación. Buenos Aires, Córdoba y Rosario aparecen como las principales candidatas para recibir al seleccionado durante septiembre.

La idea es que Argentina tenga dos o tres presentaciones en el país y que el público pueda volver a disfrutar del equipo después de la Copa del Mundo.

Será también el inicio de una nueva etapa para la Albiceleste. Sin Messi en cancha, Scaloni tendrá la posibilidad de comenzar a observar cómo responde su equipo ante este nuevo escenario.

Todavía restan definir los rivales, las sedes y algunos detalles organizativos, pero la planificación ya está en marcha. La Selección Argentina volverá a jugar en casa y lo hará ante una nueva realidad, con el desafío de mantener su protagonismo y comenzar a construir lo que viene.