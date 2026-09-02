Unión buscará sostener su contundencia ante Instituto y ajustar detalles para enfrentar al líder

Tras la goleada ante Sarmiento, Unión buscará repetir sus virtudes frente a Instituto, aunque Madelón deberá corregir algunos aspectos para medirse con el líder.

Unión llega al duelo ante Instituto después de una contundente victoria frente a Sarmiento, pero el próximo desafío tendrá una exigencia diferente. El equipo de Leonardo Madelón intentará mantener la solidez defensiva y la efectividad ofensiva que mostró en su última presentación, aunque deberá ajustar algunos movimientos para enfrentar a un rival que llega como líder de la Zona A.

Unión quiere mantener lo que le dio resultados

La goleada 4-1 frente a Sarmiento significó mucho más que tres puntos para Unión. El equipo de Leonardo Madelón recuperó confianza, volvió a mostrar contundencia y consiguió una actuación que le permitió encarar con otro ánimo el partido frente a Instituto.

Ahora, el desafío será comprobar si puede trasladar esas virtudes a un encuentro de mayor exigencia. El conjunto cordobés llegará al 15 de Abril como líder de la Zona A, por lo que Unión deberá mantener la concentración y la firmeza que mostró durante buena parte de su última presentación.

Ante Sarmiento, el Tatengue se destacó especialmente por su eficacia. Cristian Tarragona convirtió dos goles, Ignacio Malcorra aportó otro y Eric Ramírez completó la goleada. Esa capacidad para aprovechar las oportunidades será nuevamente necesaria ante Instituto.

También fue importante el funcionamiento defensivo. Unión logró controlar a un Sarmiento que llegaba en una buena racha y prácticamente no le permitió generar situaciones claras durante buena parte del partido.

Ese será uno de los aspectos que Madelón buscará conservar. Frente al líder, cualquier desconcentración puede tener un costo mayor y por eso el equipo deberá sostener el orden que mostró en su última actuación.

El entrenador, además, deberá encontrar la mejor manera de reemplazar las bajas que sufrió después de la goleada. Mauro Luna Diale quedó prácticamente descartado por una lesión muscular, mientras que Maizon Rodríguez dejó el club para continuar su carrera en Rusia.

La ausencia de Luna Diale abre la puerta para que Malcorra tenga una nueva oportunidad desde el inicio. El experimentado mediocampista ingresó ante Sarmiento y rápidamente se convirtió en una de las figuras, con una asistencia y un gol.

Lo que deberá corregir ante un rival más exigente

Más allá de la goleada, Unión también dejó algunos aspectos para mejorar. El equipo tuvo momentos en los que manejó el partido con demasiada tranquilidad y permitió que Sarmiento tuviera la pelota durante algunos pasajes.

Ante Instituto, esa situación podría representar un riesgo mayor. Por eso, el Tatengue deberá intentar tener mayor continuidad en su juego y no depender exclusivamente de la contundencia de sus delanteros para resolver el encuentro.

La circulación de la pelota será otro punto importante. Unión deberá encontrar espacios y generar asociaciones para evitar quedar demasiado lejos del arco rival. La presencia de Malcorra puede ser determinante en ese aspecto, especialmente por su capacidad para manejar los tiempos y encontrar pases que rompan líneas.

También deberá ajustar la atención en las transiciones. Sarmiento consiguió descontar cuando el partido parecía completamente controlado y esa situación funcionó como una advertencia. Frente a un equipo de mayor jerarquía, conceder espacios después de ponerse en ventaja podría complicar un partido que Unión.