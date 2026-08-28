Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 28 de agosto

Aries (21 de marzo - 19 de abril) Un cierre de semana ideal para poner en orden temas pendientes en el trabajo. Tu liderazgo natural destacará si logras escuchar las sugerencias de tu entorno sin tomarte las críticas de forma personal.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo) Buen momento para planificar una escapada o una actividad al aire libre. En el plano económico, una noticia esperada te traerá tranquilidad para proyectar compras o inversiones en los próximos días.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio) Las conversaciones profundas tomarán protagonismo. Resolverás un asunto financiero o de trámites que venía demorado. En el amor, la sinceridad será la clave para evitar malentendidos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio) Las relaciones de pareja y asociaciones profesionales estarán en el centro de la escena. Un gesto afectuoso de alguien cercano te ayudará a soltar tensiones acumuladas durante la semana.

Leo (23 de julio - 22 de agosto) Es un día propicio para reorganizar tus rutinas y cuidar tu bienestar físico. En el ámbito laboral, tu dedicación dará frutos concretos y recibirás el reconocimiento que esperabas.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) Con el Sol a favor en tu signo, tu creatividad e intuición estarán en su punto máximo. Buen día para emprender proyectos personales, disfrutar del ocio o conectar con actividades artísticas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) El foco estará puesto en el hogar y la familia. Un espacio de descanso o una reunión íntima te devolverán el equilibrio energético que necesitas para encarar el fin de semana.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) Tu mente estará ágil y muy analítica. Ideal para cerrar acuerdos, redactar propuestas o tener conversaciones clave. Un amigo o colega te aportará una visión muy valiosa sobre un proyecto.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) Excelente jornada para evaluar tus finanzas y hacer números. Prioriza tus necesidades reales y verás cómo se acomodan tus recursos de cara a los objetivos del próximo mes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) La Luna en tu signo potencia tu determinación y claridad mental. Tendrás la iniciativa para tomar decisiones firmes y avanzar a paso seguro en tus metas personales.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero) Día para bajar las revoluciones y conectar con la introspección. Dale descanso a la mente, evita la sobrecarga de compromisos y recarga energías para el fin de semana.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) Los proyectos grupales y las amistades cobran gran valor hoy. Colaborar con otros te abrirá puertas a nuevas oportunidades y renovará tu entusiasmo.