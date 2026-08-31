Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 31 de agosto

Aries (21 de marzo - 19 de abril) El inicio de la semana te encuentra con mucha energía para ordenar temas laborales y planificar la agenda. Evita la impaciencia y canaliza tu iniciativa en resolver pendientes atrasados.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo) Buen momento para consolidar proyectos económicos y revisar presupuestos. Tu enfoque pragmático te permitirá resolver con éxito cualquier contratiempo en el ámbito profesional.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio) Tu agilidad comunicativa será tu mejor aliada para destrabar negociaciones o discusiones en el ámbito familiar y laboral. Hablar con claridad te ahorrará malentendidos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio) Día propicio para poner en orden tus finanzas personales y establecer prioridades de ahorro. En el trabajo, confía en tu intuición para tomar decisiones acertadas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto) Comienzas la semana con el foco puesto en tus recursos y en la gestión de tus ingresos. La constancia y el esfuerzo sostenido empezarán a dar resultados muy favorables.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) Con el Sol en tu signo, cuentas con un plus de vitalidad y claridad mental. Es una jornada excelente para dar el puntapié inicial a proyectos personales y organizar tus metas anuales.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) Un lunes que invita a la pausa y a la revisión interna. Antes de avanzar con compromisos nuevos, dedica un momento a cerrar ciclos y ordenar aquello que quedó inconcluso.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) Los trabajos en equipo y las redes de contactos cobrarán impulso hoy. Escuchar las propuestas de tus colegas te abrirá puertas a nuevas oportunidades de crecimiento.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) El ámbito profesional demanda tu máxima concentración. Mantén firmes tus convicciones ante opiniones externas y avanza con paso seguro hacia tus metas de la semana.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) Excelente jornada para planificar estudios, coordinar viajes o destrabar trámites legales y administrativos que venían demorados. Tu disciplina marcará la diferencia.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero) El día es propicio para abordar temas vinculados a finanzas compartidas, deudas o recursos comunes. Analiza cada detalle con cautela antes de firmar acuerdos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) Las relaciones personales y las asociaciones de trabajo cobran protagonismo. Una charla franca y constructiva permitirá redefinir acuerdos y fortalecer la confianza mutua.