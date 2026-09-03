Unión busca un marcador central de jerarquía y ya aparece un nombre que sorprende

La salida de Maizon Rodríguez rumbo al fútbol ruso obliga a Unión a moverse nuevamente en el mercado. Aparece el nombre de un defensor de equipo grande.

Unión vuelve a mirar el mercado de pases. La venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia, que ya se encuentra encaminada y provocó que el defensor dejara Santa Fe, generó un nuevo movimiento en la planificación del plantel que conduce Leonardo Madelón. Si bien el miércoles 2 de septiembre venció la posibilidad de reemplazar directamente al uruguayo, el Tatengue todavía tiene una alternativa para incorporar un futbolista.

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El escenario se abrió a partir de la grave lesión de Lautaro Vargas, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. A partir de la confirmación médica, Unión cuenta con un plazo de diez días para gestionar la incorporación de un reemplazante, por lo que la dirigencia comenzó a trabajar contrarreloj.

Unión cambió el foco de su búsqueda

En un primer momento, la intención había sido incorporar un lateral izquierdo. Luego, ante la lesión de Joaquín Mosqueira, la posibilidad de sumar un volante central también había ganado fuerza. Sin embargo, las últimas horas modificaron el escenario.

Con la salida de Maizon Rodríguez, la prioridad ahora parece estar puesta en un marcador central de jerarquía y experiencia, una posición en la que Madelón necesita sumar alternativas para afrontar lo que resta de la temporada.

Según se reveló en Sol Play FM 91.5, uno de los nombres que aparece en el radar rojiblanco es Nazareno Colombo, defensor de Racing.

Nazareno Colombo, una alternativa que aparece en el radar de Unión

Colombo tiene 27 años, nació el 20 de marzo de 1999 en Quilmes y se desempeña como defensor central. Con una altura de 1,82 metros, cuenta además con experiencia en Primera División y competencias internacionales.

El defensor realizó buena parte de su carrera en Defensa y Justicia, antes de pasar por Estudiantes y posteriormente llegar a Racing, donde consiguió continuidad durante las últimas temporadas.

Nazareno Colombo, marcador central de Racing, es uno de los apuntados por Unión para la zaga central.

En la Academia también sumó experiencia internacional. Disputó partidos por Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, además de una importante cantidad de encuentros en el fútbol argentino.

Según los registros aportados, Colombo acumula 217 partidos oficiales en su carrera, con siete goles, y también tuvo participación con la Selección Argentina Sub 23, para la que disputó nueve encuentros y convirtió dos tantos.

Una negociación que no sería sencilla

Más allá de que Colombo aparece como uno de los nombres apuntados, por ahora no existe confirmación de que Unión haya avanzado formalmente para incorporarlo. Se trata de una alternativa que surge en medio de la búsqueda que realizan los dirigentes para reforzar la defensa.

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Además, cualquier operación deberá resolverse rápidamente. Unión comienza a jugar contrarreloj, ya que el plazo para utilizar el cupo correspondiente a la lesión de Lautaro Vargas corre desde la comunicación oficial de su lesión.

Así, el Tatengue deberá definir en los próximos días si finalmente apuesta por un marcador central y quién será el elegido. Después de haber buscado un lateral izquierdo y de haber evaluado la posibilidad de sumar un volante central, la mira ahora está puesta en el corazón de la defensa.

Y en ese contexto, Nazareno Colombo aparece como uno de los nombres que Unión tiene bajo análisis.