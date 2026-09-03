Lanzan una campaña nacional para detectar la alergia alimentaria más frecuente en bebés

La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica lanzó una campaña nacional para favorecer la detección temprana de la APLV. Las familias podrán completar un cuestionario y solicitar consultas gratuitas, virtuales o presenciales, con especialistas

La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) ofrecerá consultas gratuitas, virtuales y presenciales, para evaluar a lactantes con síntomas compatibles con Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV). Las familias podrán solicitar un turno hasta el 4 de septiembre.

La Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) es la alergia alimentaria más frecuente durante los primeros meses de vida y, debido a que sus síntomas pueden confundirse con otras afecciones habituales de la infancia, muchas veces el diagnóstico puede demorarse.

Ante esta situación, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) lanzó una campaña nacional de detección temprana de APLV, que contempla consultas gratuitas con especialistas de distintas provincias.

Las familias interesadas podrán ingresar hasta el viernes 4 de septiembre a www.pedirturno.com.ar, completar un breve cuestionario orientador sobre los síntomas del bebé y, de acuerdo con el resultado, reservar una consulta virtual o presencial para la semana del 7 al 11 de septiembre.

Cuáles son los síntomas que pueden advertir una APLV

La APLV suele aparecer durante los primeros meses de vida, aunque sus manifestaciones pueden ser variadas y no siempre resultan fáciles de relacionar con la alimentación.

Entre los principales síntomas de alerta se encuentran:

Llanto sostenido o irritabilidad.

o irritabilidad. Regurgitaciones frecuentes .

. Diarrea o constipación .

. Cólicos intensos .

. Eczema o sarpullido .

. Sibilancias o pitidos al respirar.

o pitidos al respirar. Moco o sangre en las heces .

. Dificultades para alimentarse.

La presencia de alguno de estos síntomas no significa necesariamente que el bebé tenga APLV, ya que pueden responder a distintas causas. Sin embargo, cuando aparecen de manera persistente o recurrente, es importante realizar una evaluación médica.

Según datos difundidos por la AAAeIC, casi uno de cada 100 niños en Argentina desarrolla una alergia alimentaria y la APLV representa aproximadamente un tercio de esos casos.

Por qué puede demorarse el diagnóstico

Uno de los principales desafíos de la APLV es que sus síntomas no siempre aparecen inmediatamente después de que el bebé consume leche de vaca o productos que contienen sus proteínas.

Las manifestaciones pueden presentarse horas e incluso días después de la ingesta, lo que puede dificultar que las familias las relacionen con la alimentación.

Además, algunos síntomas son similares a los de otros problemas frecuentes durante los primeros meses de vida. Esto puede llevar tanto al subdiagnóstico —cuando la enfermedad no es identificada— como al sobrediagnóstico, cuando se atribuyen síntomas a una alergia sin que exista confirmación.

"Con esta campaña gratuita, como sociedad científica queremos facilitar el acceso a una evaluación especializada y promover un diagnóstico temprano y de certeza", explicó la Dra. Silvana Monsell, médica pediatra especialista en alergia e inmunología clínica y presidenta de la AAAeIC.

La especialista remarcó que un diagnóstico adecuado permite determinar qué niños necesitan tratamiento y evitar intervenciones innecesarias.

Cómo se trata la alergia a la proteína de la leche de vaca

El diagnóstico de APLV debe ser realizado por profesionales capacitados, quienes analizan la historia clínica, los síntomas y la evolución del bebé para determinar si existe una alergia alimentaria.

Cuando se confirma la enfermedad, el tratamiento generalmente contempla eliminar la proteína de la leche de vaca de la alimentación, siempre garantizando que el bebé reciba los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.

En los casos de bebés que reciben lactancia materna, esta continúa siendo la primera recomendación siempre que sea posible. Cuando la lactancia materna no resulta una alternativa, existen fórmulas medicamentosas especialmente diseñadas para bebés con APLV.

La enfermedad puede afectar el crecimiento, el estado nutricional y la calidad de vida del niño y también generar un impacto en la dinámica familiar si no es identificada y tratada oportunamente.

Desde la AAAeIC destacaron la importancia de que las familias consulten ante síntomas persistentes y eviten realizar por cuenta propia cambios restrictivos en la alimentación del bebé.

"Una evaluación adecuada permitirá confirmar o descartar la APLV y evitar tanto que la enfermedad pase inadvertida como diagnósticos innecesarios", señaló Monsell.

Cómo solicitar un turno gratuito

La campaña nacional de la AAAeIC estará disponible para familias con bebés que presenten síntomas compatibles con APLV.

Para acceder a una consulta:

Ingresar a www.pedirturno.com.ar hasta el viernes 4 de septiembre .

Completar un cuestionario orientador sobre los síntomas del bebé.

Reservar un turno con un especialista.

La consulta podrá realizarse de manera virtual o presencial durante la semana del 7 al 11 de septiembre.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Semana de la APLV y busca mejorar el conocimiento sobre una enfermedad frecuente en los primeros meses de vida, favorecer el diagnóstico temprano y facilitar el acceso de las familias a una evaluación especializada.