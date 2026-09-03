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El gran interrogante a develar en Unión para recibir a Instituto

Ante la transferencia de Maizon Rodríguez, el entrenador de Unión Leonardo Madelón tiene que definir quien reemplazará al marcador central uruguayo

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 12:32hs
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Madelón tendrá que definir quien reemplaza a Maizon Rodríguez.

Prensa Unión

Madelón tendrá que definir quien reemplaza a Maizon Rodríguez.

Luego de obtener dos victorias consecutivas, Unión buscará una tercera, cuando el próximo lunes a las 21.15 reciba a Instituto en el 15 de Abril.

Unión tendrá dos cambios para jugar con Instituto

Y para ese encuentro, el técnico rojiblanco Leonardo Madelón deberá realizar dos variantes, en relación al equipo que arrancó el cotejo contra Sarmiento.

El primero de ellos tiene que ver con la salida de Mauro Luna Diale, quien en el partido ante el Kiwi sufrió una lesión muscular grado 1 en el semitendinoso del muslo derecho.

Por ese motivo, no estará a disposición del cuerpo técnico y es un hecho que Ignacio Malcorra volverá a la formación titular reemplazando a Luna Diale.

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Mientras que el segundo cambio, obedece a la transferencia de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia y ahora Madelón deberá definir su reemplazante.

Las dos opciones que maneja el DT son las de zaguero uruguayo Matías Rocha y la de Tomás Fagioli. El primero de ellos fue el último refuerzo en sumarse al plantel y debutó contra Aldosivi ingresando en tiempo de descuento.

Mientras que Fagioli fue titular en los partidos ante Platense y Gimnasia de Mendoza. Precisamente, cuando Rodríguez no estaba disponible por lesión.

Unión Instituto Maizon Rodríguez
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