Lynk & Co desembarcó en Argentina con tres modelos híbridos enchufables y una propuesta de fuerte perfil tecnológico, altos niveles de seguridad y hasta 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP.

Lynk & Co, la unión de Volvo y Geely para una nueva marca china premium en Argentina

Fundada en 2016 , Lynk & Co nació de la colaboración entre el gigante chino Geely y la compañía sueca Volvo . Actualmente, la marca forma parte de Geely Auto Group y acaba de desembarcar en el mercado argentino , donde buscará disputar espacio con otras firmas premium jóvenes.

La propuesta inicial para Argentina está compuesta por tres modelos SUV : los Lynk & Co 06, 01 y 08 . Todos incorporan tecnología híbrida enchufable (PHEV) y motores 1.5 litros turbo , aunque con diferentes niveles de potencia y prestaciones.

Los modelos se identifican mediante números, pero estos no representan un orden específico dentro de la gama.

Lynk & Co 06: el SUV compacto con 299 CV

En el segmento de los SUV compactos se encuentra el Lynk & Co 06, que se destaca por una estética futurista y una importante dotación tecnológica.

El modelo mide 4,35 metros de largo, cuenta con 2,62 metros entre ejes y ofrece un baúl de 280 litros de capacidad.

La versión disponible en Argentina utiliza un sistema híbrido enchufable (PHEV) compuesto por un motor 1.5 turbonaftero y un propulsor eléctrico alimentado por una batería de 19,9 kWh.

En conjunto, el sistema desarrolla 299 CV de potencia y 578 Nm de torque. La transmisión es una automática DHT de tres velocidades y la tracción es delantera.

El precio de lanzamiento del Lynk & Co 06 en Argentina es de 32.800 dólares.

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Lynk & Co 01: la alternativa desarrollada sobre la plataforma del Volvo XC40

Un escalón por encima aparece el Lynk & Co 01, un SUV mediano que fue desarrollado sobre la misma plataforma del Volvo XC40.

Tiene 4,54 metros de largo, una distancia entre ejes de 2,73 metros y un baúl con 509 litros de capacidad. Además, incorpora suspensiones independientes multilink en el eje trasero y ofrece 16 centímetros de despeje del suelo.

El sistema de propulsión combina un motor naftero de 137 CV y 230 Nm con un motor eléctrico de 143 CV y 338 Nm, alimentado por una batería de 17,7 kWh.

La potencia combinada alcanza los 276 CV, mientras que el torque máximo llega a 535 Nm.

Según los datos oficiales de Lynk & Co, el 01 puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h.

En modo completamente eléctrico, el SUV puede recorrer hasta 75 kilómetros.

El precio de lanzamiento del Lynk & Co 01 es de 37.900 dólares.

Lynk & Co, la unión de Volvo y Geely para una nueva marca china premium en Argentina gentileza

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Lynk & Co 08: el buque insignia de la marca

El modelo más avanzado de la nueva gama es el Lynk & Co 08, que se presenta como el buque insignia de la marca en materia de electrificación, tecnología y confort.

Este SUV mide 4,82 metros de largo y cuenta con una batería de alta capacidad que, combinada con el motor turbo, permite desarrollar 345 CV de potencia y 580 Nm de torque.

Uno de sus principales argumentos es su autonomía eléctrica de alrededor de 200 kilómetros, mientras que la autonomía combinada anunciada por la marca llega a 1.400 kilómetros.

El consumo declarado es de apenas 0,9 litros cada 100 kilómetros, mientras que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos.

En el interior, el Lynk & Co 08 apuesta por una configuración premium, con un elevado nivel de habitabilidad y confort para todos los ocupantes.

Entre sus principales elementos de equipamiento se encuentran los asientos tapizados en cuero Nappa, una pantalla central de 15,4 pulgadas y un sistema de audio premium Harman Kardon de 23 altavoces.

También incorpora un sistema de apertura electrónica de las puertas, pensado para facilitar el acceso al vehículo y ofrecer una experiencia diferenciada.

El precio del Lynk & Co 08 en Argentina es de 63.200 dólares.

Seguridad y garantía

Uno de los puntos destacados de la llegada de Lynk & Co a Argentina es la dotación de seguridad de sus vehículos.

Los tres modelos cuentan con seis airbags y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).

Además, la marca ofrece una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, mientras que los componentes relacionados con el sistema eléctrico cuentan con una cobertura de 8 años o 200.000 kilómetros.

Con esta primera gama de modelos, Lynk & Co busca posicionarse en el mercado argentino de vehículos premium, combinando electrificación, tecnología, diseño y seguridad bajo el respaldo del grupo Geely, uno de los principales conglomerados automotrices de China.