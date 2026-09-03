Colapinto, mentalizado en en el GP de Italia: "La penalización ya es cosa del pasado"

El argentino dejó atrás lo que fue la dura penalización en Zaandvort y puso foco en lo que será este fin de semana, con actualizaciones en su monoplaza

Franco Colapinto ya palpita lo que será el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, el primero después de su confirmación como piloto de Alpine en 2027. En el último GP, en Zaandvort, el argentino había sido duramente penalizado pero ya no le preocupa: "Ya es cosa del pasado".

En su llegada al paddock de Monza, Colapinto se refirió a la sanción y expresó: “Creo que la penalización ya es cosa del pasado. Creo que también podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo algunas veces con los comisarios. Ellos hacen su trabajo y siguen el reglamento. Personalmente, sigo teniendo la misma opinión, así que no ha cambiado desde Zandvoort”.

El argentino había sido penalizado con varios segundos por haber adelantado a Yuki Tsunoda justo cuando levantaban las banderas amarillas por el accidente de Max Verstappen, lo que lo dejó muy lejos de los puestos que otorgan puntos. Finalmente, terminó 14°.

Y añadió: “Por supuesto que hablaremos sobre ello este viernes en la reunión de pilotos. Siempre hablamos de muchas cosas. Probablemente también veamos más tarde a algunos de los comisarios”.

“Es bueno hablarlo, pero también entender la penalización. Si leés el reglamento, la penalización es correcta. Personalmente, no estoy de acuerdo con ella. Pero, de nuevo, es parte del juego y ni Arvid (Lindblad, también sancionado) ni yo somos comisarios. Pero sí, ahora hay que centrarse en Monza”, sostuvo.

Por otra parte, a partir de este GP Colapinto tendrá la mismas especificaciones que el auto que su compañero Pierre Gasly por primera vez en lo que va de esta nueva temporada: nuevo piso, difusor rediseñado, cambios en pontones y zona trasera, con el objetivo de ganar carga aerodinámica y ritmo en curvas.

"Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros. Tenemos que ver cómo funciona aquí en Monza, pero en Zandvoort fue un gran paso adelante y, nuevamente, muy, muy positivo", analizó.

En cuanto a las altas temperaturas que actualmente hay y habrán en este fin de semana, Franco comentó: “Hace mucho calor y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos”.

"Creo que va a ser una carrera complicada. No va a ser fácil, pero, nuevamente, es otro circuito que muestra nuestras debilidades como Fórmula 1. Va a mostrar las debilidades del reglamento”, concluyó.

Desde las 7:30 del viernes, el GP de Italia comenzará con las prácticas libres; el sábado desde las 11 se llevará a cabo la clasificación y el domingo desde las 10 iniciará la carrera