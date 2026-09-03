Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cadáveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

Un pescador denunció que un hombre se había arrojado al río y desaparecido de la superficie. Cuando llegó la Policía, encontró un auto completamente incinerado con dos cadáveres calcinados en su interior.

Este jueves, después del amanecer, un pescador de Villa Gobernador Gálvez denunció ante los operadores de la central de emergencias 911 que un hombre se había arrojado a las aguas del río Paraná y había desaparecido de la superficie, en el paraje conocido como La Bajada del Espinillo .

Hasta el lugar llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico , quienes se encontraron con una situación diferente a la denunciada inicialmente: un automóvil completamente quemado y, en su interior, restos óseos correspondientes a dos cadáveres .

Los policías preservaron la escena y aguardaron la llegada de los pesquisas de Homicidios y de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes criminalísticos

Los efectivos comunicaron el hallazgo a las jefaturas de la Unidad Regional II Rosario y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. A su vez, las autoridades informaron lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que pesquisas de Homicidios, agentes especializados del área Científica de la PDI, el médico de la repartición policial y los bomberos zapadores se trasladaran hasta el lugar para realizar las primeras diligencias.

Entre las tareas previstas, los peritos mecánicos deberán verificar el número de motor y de chasis del vehículo, que sería un Chevrolet Corsa, de acuerdo con los restos observados. También intentarán determinar si el automóvil tenía colocadas las chapas patentes.

Con esos datos se realizará la consulta correspondiente ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) para establecer la identidad del propietario del vehículo. A partir de esa información, los investigadores buscarán avanzar en la identificación de las dos personas calcinadas.

Por otra parte, los peritajes realizados por los bomberos zapadores serán fundamentales para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio y establecer si fue intencional. Esta línea de investigación resulta clave para determinar si los dos fallecidos fueron víctimas de un doble homicidio.

El antecedente de Gálvez

El hallazgo de este jueves tiene características similares a un caso ocurrido en Gálvez, departamento San Jerónimo. El sábado 19 de agosto de 2023, un arriero encontró un auto quemado y, a pocos metros, dos cadáveres calcinados, a la vera de la ruta provincial 80.

El trabajador rural realizó la denuncia ante la Policía. Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y constataron el macabro hallazgo. Aquel caso nunca fue esclarecido y permanece bajo investigación.