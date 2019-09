Las razones por las que no te llegan mensajes a WhatsApp

¿Has usado WhatsApp y no te llegan los mensajes o notificaciones hasta que abres la app en tu celular? Pues este problema, que es bastante común, puede tener varias explicaciones y soluciones.

Desde su sitio de preguntas y respuestas, WhatsApp explicó que una de las razones por las que no te llegan los mensajes hasta que abres la aplicación es porque tengas silenciadas las notificaciones de algún chat o las haya desactivado por completo en toda la app, por lo que deberás ir a la configuración de tu celular y activarlas.

Otra explicación es que tengas una mala conexión a internet desde tu celular, ya que si no tienes una conexión estable, WhatsApp no podrá funcionar de manera adecuada y los mensajes pueden tardar en llegar. Por último, tal vez activaste en tu celular alguna configuración para ahorrar datos o batería, que pueden interferir con el funcionamiento correcto de la app. En caso de que ninguna de esas soluciones funcionen, apaga tu celular durante 30 segundos y después vuelve a encenderlo. Si no pasa nada, ponte en contacto con tu compañía telefónica.

Milenio Digital.