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Nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación: cómo funciona y cuánto paga por mes

El banco estatal lanzó una opción que ajusta por inflación y paga intereses mensuales. Permite invertir desde $1.500 y busca competir con el dólar y el ahorro tradicional

4 de abril 2026 · 10:02hs
Nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación: cómo funciona y cuánto paga por mes

El Banco Nación lanzó un nuevo plazo fijo UVA que ajusta el capital por inflación y paga intereses todos los meses, una alternativa que apunta a atraer ahorristas en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

El instrumento, llamado “plazo fijo UVA con pago de intereses por subperiodos”, permite invertir en pesos con actualización automática según la inflación y una renta adicional del 4,5% anual.

La herramienta fue promocionada por el ministro Federico Sturzenegger, quien destacó que combina protección del capital con ingresos mensuales, algo poco habitual en el sistema financiero local.

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Cómo funciona el plazo fijo UVA con pago en subperíodos:

  • El esquema tiene características distintas a un plazo fijo tradicional:
  • El dinero se ajusta por inflación a través de las UVA
  • Paga intereses cada 30 días
  • Ofrece una tasa del 4,5% anual sobre el capital actualizado
  • El plazo mínimo es de 90 días y el máximo de 3 años
  • Se puede invertir desde $1.500
  • Al vencimiento se recupera el capital actualizado

La actualización se realiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que publica el Banco Central y refleja la evolución de los precios.

Desde el Gobierno sostienen que esta opción busca incentivar el ahorro en pesos frente a alternativas como la compra de dólares o la inversión inmobiliaria. Según planteó Sturzenegger, los plazos fijos tradicionales han tenido rendimientos negativos en términos reales, lo que llevó a muchos ahorristas a buscar refugio en otras opciones.

En ese sentido, el nuevo plazo fijo UVA aparece como una herramienta que permite mantener el poder adquisitivo del dinero y, al mismo tiempo, generar ingresos mensuales.

Ventajas frente a otras inversiones

Entre los puntos que destacan desde el Banco Nación:

  • No tiene costos de mantenimiento
  • Está exento de impuestos
  • Permite ingresos mensuales sin perder el capital
  • Tiene respaldo estatal

Además, no requiere montos elevados para ingresar, a diferencia de otras inversiones como el mercado inmobiliario.

Cómo invertir

La operatoria es simple y se puede hacer desde home banking o la app del banco:

  • Elegir “Plazo fijo UVA con pago de intereses”
  • Definir el monto y el plazo
  • Confirmar la operación

A partir de ahí, el usuario empieza a recibir intereses cada mes, mientras el capital sigue ajustándose por inflación.

El nuevo producto se presenta como una alternativa para quienes buscan proteger sus ahorros y generar una renta periódica sin asumir grandes riesgos.

• LEER MÁS: Pagos de asignaciones de Ansés: se confirmó el cronograma de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar para abril 2026

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