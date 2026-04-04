Nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación: cómo funciona y cuánto paga por mes

El banco estatal lanzó una opción que ajusta por inflación y paga intereses mensuales. Permite invertir desde $1.500 y busca competir con el dólar y el ahorro tradicional

El Banco Nación lanzó un nuevo plazo fijo UVA que ajusta el capital por inflación y paga intereses todos los meses, una alternativa que apunta a atraer ahorristas en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

El instrumento, llamado “plazo fijo UVA con pago de intereses por subperiodos”, permite invertir en pesos con actualización automática según la inflación y una renta adicional del 4,5% anual .

La herramienta fue promocionada por el ministro Federico Sturzenegger, quien destacó que combina protección del capital con ingresos mensuales, algo poco habitual en el sistema financiero local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=http://x.com/fedesturze/status/2039371743375053016?&partner=&hide_thread=false FINALMENTE PODREMOS AHORRAR EN EL SECTOR FINANCIERO. Los argentinos nunca tuvimos manera de ahorrar en un banco con una renta mensual al tiempo que protegíamos nuestro capital. Bueno, eso se acabó hoy. Acabo de hacer un plazo fijo en el @BancoNacion que resuelve ambos problemas.… pic.twitter.com/d1afTNy99e — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 1, 2026

Cómo funciona el plazo fijo UVA con pago en subperíodos:

El esquema tiene características distintas a un plazo fijo tradicional:

El dinero se ajusta por inflación a través de las UVA

Paga intereses cada 30 días

Ofrece una tasa del 4,5% anual sobre el capital actualizado

El plazo mínimo es de 90 días y el máximo de 3 años

Se puede invertir desde $1.500

Al vencimiento se recupera el capital actualizado

La actualización se realiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que publica el Banco Central y refleja la evolución de los precios.

Desde el Gobierno sostienen que esta opción busca incentivar el ahorro en pesos frente a alternativas como la compra de dólares o la inversión inmobiliaria. Según planteó Sturzenegger, los plazos fijos tradicionales han tenido rendimientos negativos en términos reales, lo que llevó a muchos ahorristas a buscar refugio en otras opciones.

En ese sentido, el nuevo plazo fijo UVA aparece como una herramienta que permite mantener el poder adquisitivo del dinero y, al mismo tiempo, generar ingresos mensuales.

Ventajas frente a otras inversiones

Entre los puntos que destacan desde el Banco Nación:

No tiene costos de mantenimiento

Está exento de impuestos

Permite ingresos mensuales sin perder el capital

Tiene respaldo estatal

Además, no requiere montos elevados para ingresar, a diferencia de otras inversiones como el mercado inmobiliario.

Cómo invertir

La operatoria es simple y se puede hacer desde home banking o la app del banco:

Elegir “Plazo fijo UVA con pago de intereses”

Definir el monto y el plazo

Confirmar la operación

A partir de ahí, el usuario empieza a recibir intereses cada mes, mientras el capital sigue ajustándose por inflación.

El nuevo producto se presenta como una alternativa para quienes buscan proteger sus ahorros y generar una renta periódica sin asumir grandes riesgos.

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