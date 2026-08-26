El proyecto obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora deberá ser tratado por el Senado. La iniciativa establece como objetivo principal preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del BCRA.

Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central impulsada por Milei

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción al proyecto del Gobierno nacional para reformar la Carta Orgánica del Banco Central , una de las iniciativas que el oficialismo considera centrales para su programa económico. La propuesta obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora deberá ser analizada por el Senado.

El proyecto establece que la misión primaria y fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda nacional y plantea, entre otras modificaciones, limitar las herramientas con las que la entidad puede financiar al Tesoro.

La iniciativa había sido presentada por el presidente Javier Milei el 30 de julio, durante una cadena nacional. El mandatario sostuvo entonces que la reforma buscaba terminar con la utilización del Banco Central para financiar al Estado y vinculó esa práctica con la inflación.

Qué cambia con la reforma

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la prohibición del financiamiento al Tesoro Nacional. También se eliminan los llamados adelantos transitorios y la posibilidad de que el BCRA compre títulos del Estado nacional en el mercado primario.

La iniciativa también modifica el esquema de remoción de las autoridades de la entidad. El presidente del Banco Central y los integrantes de su directorio deberán ser removidos por causales específicas y la decisión requerirá, además del decreto del Poder Ejecutivo, la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

Otro de los cambios previstos es la eliminación del concepto de reservas de libre disponibilidad, además de modificaciones en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo del organismo.

El proyecto había sido defendido en comisión por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y consiguió dictamen luego de una segunda reunión realizada el 12 de agosto.

El oficialismo defendió la independencia del BCRA

Durante el debate en el recinto, el diputado libertario Santiago Pauli, miembro informante del proyecto, sostuvo que la reforma busca modificar la relación entre la política y el Banco Central.

“Cuando hablamos de reformar la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”, afirmó.

Pauli vinculó la utilización del organismo para financiar al Estado con la inflación y sostuvo que el objetivo es impedir que futuros gobiernos puedan recurrir a la emisión monetaria de manera descontrolada.

El legislador resumió la propuesta con una serie de modificaciones: “Vamos a eliminar los adelantos transitorios; vamos a prohibir los préstamos al Gobierno, a las provincias, a la Ciudad; prohibir la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario”.

Para el oficialismo, el cambio apunta a que el Banco Central deje de ser utilizado como una herramienta de financiamiento de la política. “No sea saqueado, no sea una herramienta para hacer política y volvamos a tener un peso fuerte”, sintetizó Pauli.

La oposición cuestionó el alcance del proyecto

Desde Unión por la Patria, Itai Hagman rechazó la iniciativa y consideró que la reforma busca “blindar” la política económica implementada por el Gobierno de Milei.

El diputado cuestionó los efectos que, según planteó, tuvo la actual política económica sobre el empleo, las jubilaciones y la industria, y puso también el foco en el endeudamiento de los hogares.

“Hay 6 millones de personas atravesadas por el problema del endeudamiento y la mora y otros tantos millones que no están en mora, pero están con la soga al cuello”, afirmó.

Hagman también cuestionó un artículo del proyecto referido a la posibilidad de utilizar activos del Banco Central como garantía para endeudamiento externo. Según sostuvo, la medida estaría orientada a facilitar el acceso del país a nuevo financiamiento.

Pichetto habló de una “trampa cazabobos”

Entre las intervenciones opositoras también se destacó la de Miguel Pichetto, quien cuestionó duramente la reforma y habló de una posible “peruanización” del Banco Central.

El diputado calificó además la iniciativa como una “trampa cazabobos” y cuestionó la relación entre Bausili y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pichetto también reclamó explicaciones sobre las reservas de oro y criticó el rumbo económico del Gobierno. “El BCRA debe estar subordinado al interés general del país”, sostuvo.

Rossi cuestionó la continuidad de las autoridades

Otro de los cruces estuvo protagonizado por el santafesino Agustín Rossi, de Unión por la Patria, quien planteó que la reforma podría permitir que las actuales autoridades del Banco Central mantengan su política monetaria aun si el oficialismo pierde las próximas elecciones.

“El único objetivo que tiene esta reforma es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente de si el Gobierno pierde las elecciones el año que viene”, afirmó.

Rossi también cuestionó la relación entre Caputo y Bausili y planteó un interrogante sobre la posibilidad de que un eventual nuevo gobierno quede condicionado por la política monetaria definida por la actual gestión.

“¿Es razonable que si la oposición gana el año que viene tenga que gobernar con una política monetaria del que perdió?”, preguntó.

El proyecto ahora pasa al Senado

Con la aprobación en Diputados, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central deberá ser tratada ahora por el Senado para completar el trámite legislativo.

El oficialismo consiguió los votos necesarios con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y distintos bloques provinciales. En tanto, un sector de Provincias Unidas, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica optó por abstenerse.

En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y distintos legisladores, entre ellos Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.