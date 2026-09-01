Ansés oficializó el aumento de septiembre: cuánto cobrarán los jubilados

La movilidad será del 2,11% y el haber mínimo subirá a $428.633,20.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) oficializó un aumento del 2,11% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales que se pagarán durante septiembre.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 257/2026 y surge de la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante julio.

Con este incremento, el haber mínimo garantizado quedó fijado en $428.633,20, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.884.295,54.

Ansés: cómo quedaron las prestaciones en septiembre

Además de la actualización de las jubilaciones y pensiones, Ansés informó los nuevos montos de otras prestaciones del sistema previsional.

La Prestación Básica Universal (PBU) pasó a ser de $196.080,12, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó establecida en $342.906,56.

Los montos informados no incluyen el bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno nacional dispuso para los beneficiarios de menores ingresos durante septiembre.

De esta manera, quienes perciben los haberes más bajos podrán recibir un refuerzo adicional, aunque el monto del bono dependerá de los ingresos de cada beneficiario y de las condiciones establecidas para su otorgamiento.

Ansés también actualizó las bases imponibles

A través de la misma resolución, la Ansés también actualizó las bases imponibles mínima y máxima que se utilizan para calcular los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino.

La medida forma parte del esquema de actualización mensual de las prestaciones previsionales, que toma como referencia la evolución de la inflación medida por el IPC.

Así, desde septiembre, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,11%, al que se sumará, en los casos correspondientes, el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.