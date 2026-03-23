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Tragedia en un aeropuerto de Nueva York: chocó un avión contra un camión de bomberos y dejó dos muertos

Un vuelo de Air Canada Express que aterrizaba desde Montreal colisionó con un vehículo de emergencia en la pista y provocó el cierre del aeropuerto neoyorquino

23 de marzo 2026 · 09:12hs
Tragedia en un aeropuerto de Nueva York: chocó un avión contra un camión de bomberos y dejó dos muertos

Una falla crítica de coordinación transformó un aterrizaje de rutina en una catástrofe aérea este domingo por la noche en el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York. Alrededor de las 23.40, un Bombardier CRJ-900 de la firma Air Canada Express impactó de frente contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria que cruzaba la pista activa.

El saldo inicial de la colisión es de dos víctimas fatales –el piloto y el copiloto de la aeronave– y decenas de heridos que fueron trasladados a centros asistenciales de la zona.

aeropuerto Nueva York LaGuardia

Debieron clausurar el aeropuerto

La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso la clausura inmediata de la terminal aérea mientras los peritos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) evalúan las cajas negras y las grabaciones de la torre de control. Según las primeras versiones, el vehículo de emergencia se desplazaba para asistir a otra aeronave tras una falsa alarma, lo que sugiere un error sistémico en los protocolos de autorización de movimientos en pista.

aeropuerto Nueva York

A raíz de esto, la FAA cerró totalmente el aeropuerto LaGuardia desde la madrugada. Todos los vuelos están cancelados o desviados a JFK y Newark, y se espera que la terminal siga sin operar durante gran parte del día de hoy mientras la NTSB (la junta de seguridad de transporte) hace los peritajes.

aeropuerto Nueva York LaGuardia1

El avión es de Canadá

Un avión de Air Canada Express (un CRJ-900 operado por la aerolínea Jazz), que venía de Montreal con 76 personas a bordo, chocó contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria justo después de aterrizar.

Las víctimas: se confirmó que el piloto y el copiloto murieron en el acto. El impacto destrozó toda la nariz del avión.

Los heridos: hay versiones cruzadas sobre la cantidad exacta, pero se habla de entre 13 y 40 personas trasladadas a hospitales. Entre ellos hay pasajeros con heridas leves y los dos efectivos que iban en el camión de bomberos, quienes estarían estables pero con fracturas.

La causa: el camión de bomberos estaba cruzando la pista porque respondía a una emergencia en otro vuelo (una falsa alarma por olor a quemado en un avión de United). Parece que hubo una falla grave de comunicación o coordinación en la torre de control.

Es un desastre que, por lo que dicen los expertos, se podría haber evitado totalmente.

Aeropuerto Nueva York bomberos avión
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