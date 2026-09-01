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Subsidios a la luz: amplían a 200 kWh el consumo bonificado durante septiembre

La Secretaría de Energía elevó de 150 a 200 kWh mensuales el bloque de consumo eléctrico alcanzado por los Subsidios Energéticos Focalizados durante septiembre

1 de septiembre 2026 · 09:55hs
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Subsidios a la luz: amplían a 200 kWh el consumo bonificado durante septiembre

La Secretaría de Energía dispuso un incremento excepcional del bloque de consumo eléctrico alcanzado por los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) durante septiembre. A partir de la medida, el límite mensual subsidiado pasará de 150 a 200 kilovatios hora (kWh).

La modificación fue establecida mediante la Resolución 221/2026 y alcanzará a los usuarios beneficiarios del régimen, sin distinción de la zona bioambiental en la que residan.

Subsidios energéticos: amplían el consumo bonificado en 50 kWh

La decisión implica una ampliación de 50 kWh mensuales en el volumen de electricidad sobre el cual podrá aplicarse la bonificación correspondiente a los subsidios de energía eléctrica.

De esta manera, durante septiembre los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados podrán acceder al beneficio sobre un consumo de hasta 200 kWh mensuales.

Según lo dispuesto por la Secretaría de Energía, este nuevo bloque también será tomado como referencia para calcular la bonificación extraordinaria del 25% que el Gobierno estableció para este mes.

Qué ocurrirá con los consumos que superen los 200 kWh

Los usuarios que superen el volumen mensual alcanzado por el beneficio deberán abonar el excedente sin la aplicación del subsidio, de acuerdo con los precios de la energía y los cuadros tarifarios vigentes.

La medida tendrá un carácter excepcional y limitado al mes de septiembre, por lo que las empresas distribuidoras deberán incorporarla en las facturas correspondientes a ese período.

El impacto final en cada boleta dependerá de diferentes factores, entre ellos el nivel de consumo de cada hogar, la tarifa vigente en cada jurisdicción y los restantes cargos e impuestos que integran la factura del servicio eléctrico.

La ampliación del bloque subsidiado busca otorgar un mayor alivio a los hogares alcanzados por el régimen durante septiembre, en un contexto en el que el consumo energético puede variar de manera significativa según las condiciones climáticas y las necesidades de cada familia.

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