La marca "del Rombo" realizó el estreno mundial en Argentina de la nueva Renault Niágara, una pick up compacta desarrollada exclusivamente para Latinoamérica y que se fabrica en la provincia de Córdoba

Renault presentó Niágara, la pick up que se fabrica exclusivamente en Córdoba

Este nuevo modelo de Renault fue desarrollado íntegramente en la región y está pensado principalmente para los mercados de Brasil, Argentina y Colombia . Forma parte de un ambicioso plan de la compañía, que contempla el lanzamiento de 14 vehículos fuera de Europa hasta 2030 .

En cuanto a su integración regional, la Renault Niágara cuenta con un 35% de piezas nacionales , porcentaje que alcanza el 50% de integración regional cuando se suman los componentes provenientes de Brasil.

Renault presentó Niágara, la pick up que se fabrica exclusivamente en Córdoba gentileza

Renault presentó Niágara, la pick up que se fabrica exclusivamente en Córdoba gentileza

Pero la importancia de Niágara está en su enfoque. Renault buscó desarrollar una pick up capaz de combinar trabajo, vida familiar y actividades recreativas, un concepto cada vez más habitual en América Latina. Está dirigida a quienes necesitan caja de carga y tracción, pero también buscan confort, conectividad y sistemas de asistencia a la conducción, con características cada vez más cercanas a las de un SUV.

Cómo es la Renault Niágara

La Niágara mide 4,94 metros de largo, o 4,91 metros en la versión 4x2, y tiene 1,72 metros de alto. Según la versión, puede incorporar llantas de 17 o 18 pulgadas.

El chasis fue desarrollado específicamente para este modelo, con suspensión trasera multibrazo, muelles y amortiguadores específicos. Según Renault, esta configuración permite reducir en un 30% los movimientos de la carrocería, buscando acercar el nivel de confort al de un SUV.

En materia de diseño, la nueva pick up toma recursos propios de vehículos de segmentos superiores. Cuenta con capó alto, parrilla negra, el nombre Renault en el frente con letras pixeladas y faros Full LED, que incorporan una secuencia de bienvenida.

Tecnología y equipamiento

En el interior, Renault tomó como referencia el concepto de los SUV medianos. El tablero incorpora una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas.

También suma selector electrónico de marchas, cargador inalámbrico para smartphones e iluminación ambiental LED con hasta 48 colores, según la versión.

Uno de los puntos más destacados es la dotación de sistemas de asistencia a la conducción, con un total de 26 dispositivos.

Entre ellos se encuentran la cámara 360°, el frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, el asistente de mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo con Stop & Go.

Como elemento distintivo de máxima tecnología, la Renault Niágara integra servicios de Google y la inteligencia artificial Gemini, lo que permite acceder a una amplia variedad de servicios de la compañía, con actualizaciones remotas mes a mes.

Renault presentó Niágara, la pick up que se fabrica exclusivamente en Córdoba gentileza

Renault presentó Niágara, la pick up que se fabrica exclusivamente en Córdoba gentileza

Motor y tracción 4x4

En una primera etapa de lanzamiento, la Renault Niágara estará disponible con un motor naftero 1.3 turbo, con una potencia de 156 CV y 270 Nm de torque.

El propulsor podrá asociarse a dos cajas de seis velocidades: una manual y otra automática de doble embrague.

La pick up también contará con una variante con tracción en las cuatro ruedas, que inicialmente estará disponible únicamente con caja automática. En esta configuración, el conductor podrá elegir entre diferentes modos de conducción, de acuerdo con las características del terreno.

Renault también anticipó que más adelante se espera la llegada de una versión con algún tipo de electrificación.

Cuándo llega a la Argentina

Por el momento, Renault no informó los precios ni las versiones de la Niágara para Argentina. Esa información se conocerá con mayor precisión de cara a su llegada a los concesionarios, prevista para noviembre.

Antes del lanzamiento oficial, la marca también anunció que la nueva Renault Niágara estará disponible en preventa.